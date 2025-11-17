Ganas de algo rico: receta de trufas de chocolate gourmet paso a paso

Las trufas de chocolate son una receta irresistible que combina una textura cremosa con un sabor bien intenso. Lo mejor es que las podés preparar en casa sin complicarte y sin prender el horno. Son ideales para regalar, vender o disfrutar con un café. Con pocos ingredientes lográs un bocado elegante y bien chocolatudo, perfecto para cualquier antojo dulce .

1. Picá el chocolate en pedacitos y ponélo en un bowl resistente al calor.

Las primeras trufas nacieron en Francia a fines del siglo XIX, casi por accidente, cuando un aprendiz mezcló crema caliente con chocolate.

2. Calentá la crema de leche hasta que apenas rompa hervor. Volcala sobre el chocolate y dejá reposar un minuto sin mezclar.

3. Revolvé con suavidad hasta que se forme una crema espesa y brillante.

4. Agregá la manteca, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Mezclá hasta integrar todo.

5. Tapá el bowl y llevá la mezcla a la heladera por 2 horas, o hasta que esté firme y puedas manipularla sin que se derrita.

6. Sacá porciones con una cucharita y formá bolitas con las manos. Si se ablandan, volvé a enfriar un ratito.

7. Rebozá cada trufa en cacao amargo y acomodálas en pirotines o en un recipiente hermético.

Si sos un amante del chocolate estas trufas son para vos En algunas chocolaterías gourmet se prepara una receta de trufas con oro comestible. Shutterstock

Guardá las trufas en la heladera hasta 7 días, siempre bien cerradas para que no tomen olores. Si querés, también podés freezarlas hasta un mes. Se llaman trufas porque recuerdan a las famosas trufas negras, ese hongo carísimo y aromático que se busca bajo tierra. No será lo mismo, pero estas pequeñas joyitas de chocolate tienen su propia magia. ¡No podrás resistirte!.