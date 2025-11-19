Receta de huaraches de bistec: fáciles, rápidos y deliciosos

Esta receta de huaraches de bistec te permitirá disfrutar uno de los antojitos mexicanos más tradicionales, conocidos por su forma alargada y su sabor auténtico. La receta combina una base de masa suave, frijoles refritos y bistec jugoso para crear un platillo completo, delicioso y perfecto para cualquier comida.

Muchas familias mexicanas adaptan la receta de huaraches de bistec según la región, cambiando el tipo de carne, el nivel de picante o los complementos, lo que vuelve a esta receta un platillo muy versátil y creativo.

2 tazas de masa de maíz nixtamalizada.

1 taza de agua tibia.

1 pizca de sal.

Para el relleno y montaje:

1 taza de frijoles refritos.

400 g de bistec de res, picado o en tiras.

1 cebolla picada.

1 diente de ajo picado.

1 cucharada de aceite.

1 taza de queso fresco desmoronado.

1 taza de lechuga picada.

Salsa al gusto.

Sal y pimienta al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Mezcla la masa de maíz con el agua y la sal hasta obtener una masa suave y manejable.

2- Divide la masa en cuatro porciones y forma óvalos alargados de aproximadamente 1 cm de grosor.

3- Calienta un comal y cocina cada huarache por ambos lados hasta que estén firmes y ligeramente dorados.

4- Unta una capa de frijoles refritos sobre cada huarache caliente.

5- En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla y el ajo.

6- Agrega el bistec, sazona con sal y pimienta y cocina hasta que esté dorado.

7- Coloca el bistec sobre los huaraches con frijoles.

8- Añade queso fresco, lechuga y salsa al gusto.

9- Sirve de inmediato para disfrutar su mejor textura.

Esta receta de huaraches de bistec tiene su origen en los mercados populares de Ciudad de México, donde surgió como un antojito económico y rápido, demostrando cómo una receta sencilla puede convertirse en un clásico nacional.

De la cocina a la mesa

Los huaraches de bistec son un antojo clásico que combina ingredientes sencillos con una preparación muy accesible, convirtiendo esta receta en una opción ideal para disfrutar en familia o con amigos. La base de masa, suave pero firme, sostiene el sabor de los frijoles y el bistec sazonado, creando una mezcla equilibrada y deliciosa. Además, permiten personalizar su presentación con diferentes tipos de salsas, quesos o vegetales. Prepararlos en casa te brinda la oportunidad de ajustar sabores y porciones, logrando un platillo casero que conserva la esencia tradicional de la cocina mexicana. ¡A disfrutar!