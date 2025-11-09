Receta de picadillo mexicano: sabor casero con el toque auténtico de la cocina de México

La receta de picadillo mexicano es uno de los platillos más tradicionales y reconfortantes de la cocina casera. Preparado con carne molida, verduras y una salsa de jitomate ligeramente sazonada, este guiso se disfruta con arroz , frijoles o tortillas . Es sencillo, nutritivo y perfecto para toda la familia.

La receta del picadillo mexicano no solo se sirve como plato principal, sino que también se usa como relleno de tacos, empanadas o chiles, mostrando su importancia dentro de la gastronomía tradicional del país.

La receta del picadillo mexicano no solo se sirve como plato principal, sino que también se usa como relleno de tacos, empanadas o chiles, mostrando su importancia dentro de la gastronomía tradicional del país.

1- Licúa los tomates , la cebolla , el ajo y el agua o caldo hasta obtener una salsa suave.

2- En una sartén grande, calienta el aceite y sofríe la carne molida hasta que cambie de color.

3- Añade sal y pimienta al gusto y cocina por unos minutos hasta que esté bien dorada.

4- Vierte la salsa licuada sobre la carne y mezcla bien. Cocina a fuego medio durante 10 minutos.

5- Agrega las papas, las zanahorias y los chícharos. Cocina tapado por 15–20 minutos o hasta que las verduras estén suaves.

6- Ajusta la sazón si es necesario y sirve caliente con arroz o tortillas.

En cada región de México, la receta del picadillo varía en algunos lugares se añade plátano, en otros pasas o papas, demostrando su gran versatilidad y capacidad de adaptación. En cada región de México, la receta del picadillo varía en algunos lugares se añade plátano, en otros pasas o papas, demostrando su gran versatilidad y capacidad de adaptación. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de picadillo mexicano combina ingredientes sencillos con un sabor casero que evoca la cocina de hogar. Es una receta versátil, económica y completa, ideal para comidas diarias o para preparar con anticipación. Puede adaptarse fácilmente agregando plátano frito, pasas o almendras, según la región. Su equilibrio entre lo dulce, salado y picante hace de esta receta un clásico mexicano que se disfruta en cada rincón del país. Perfecta para compartir en familia y conservar la tradición gastronómica de México. ¡A disfrutar!