Receta de picadillo mexicano: sabor casero con el toque auténtico de la cocina de México
Prepara esta receta paso a paso de picadillo mexicano, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
La receta de picadillo mexicano es uno de los platillos más tradicionales y reconfortantes de la cocina casera. Preparado con carne molida, verduras y una salsa de jitomate ligeramente sazonada, este guiso se disfruta con arroz, frijoles o tortillas. Es sencillo, nutritivo y perfecto para toda la familia.
Te Podría Interesar
Ingredientes para un picadillo mexicano perfecto
Rinde 4 porciones
- 500 g de carne molida de res.
- 3 tomates rojos grandes.
- ½ cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 2 papas medianas, peladas y en cubos.
- 1 zanahoria, pelada y en cubos.
- ½ taza de chícharos (arvejas).
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- ½ taza de agua o caldo.
- Sal y pimienta al gusto.
- Cilantro fresco (opcional para decorar).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Licúa los tomates, la cebolla, el ajo y el agua o caldo hasta obtener una salsa suave.
2- En una sartén grande, calienta el aceite y sofríe la carne molida hasta que cambie de color.
3- Añade sal y pimienta al gusto y cocina por unos minutos hasta que esté bien dorada.
4- Vierte la salsa licuada sobre la carne y mezcla bien. Cocina a fuego medio durante 10 minutos.
5- Agrega las papas, las zanahorias y los chícharos. Cocina tapado por 15–20 minutos o hasta que las verduras estén suaves.
6- Ajusta la sazón si es necesario y sirve caliente con arroz o tortillas.
De la cocina a la mesa
Esta receta de picadillo mexicano combina ingredientes sencillos con un sabor casero que evoca la cocina de hogar. Es una receta versátil, económica y completa, ideal para comidas diarias o para preparar con anticipación. Puede adaptarse fácilmente agregando plátano frito, pasas o almendras, según la región. Su equilibrio entre lo dulce, salado y picante hace de esta receta un clásico mexicano que se disfruta en cada rincón del país. Perfecta para compartir en familia y conservar la tradición gastronómica de México. ¡A disfrutar!