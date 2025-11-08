Cómo preparar la mejor receta de tinga de res casera paso a paso
Prepara esta receta paso a paso de tinga de res, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
La receta de tinga de res es un clásico de la cocina mexicana, reconocida por su sabor ahumado y su textura jugosa. Preparada con carne deshebrada, chipotle y jitomate, esta receta es ideal para servir en tostadas, tacos o con arroz. Sencilla, deliciosa y perfecta para cualquier ocasión.
Ingredientes para una tinga de res perfecta
Rinde 4 porciones
- 500 g de carne de res (falda o brisket).
- 2 tomates rojos grandes.
- ½ cebolla blanca.
- 2 dientes de ajo.
- 2 chiles chipotles adobados.
- 1 cucharada de aceite vegetal.
- 1 taza del caldo donde se coció la carne.
- Sal y pimienta al gusto.
- Tostadas o tortillas para servir.
- Crema y aguacate (opcional para acompañar).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Cocina la carne de res en agua con sal hasta que esté suave; luego deshébrala y reserva una taza del caldo.
2- En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
3- Licúa los tomates, los chipotles y el caldo reservado hasta obtener una salsa homogénea.
4- Vierte la salsa sobre la cebolla y cocina por 10 minutos a fuego medio.
5- Agrega la carne deshebrada, mezcla bien y cocina otros 10 minutos hasta que la salsa espese ligeramente.
6- Sirve la tinga caliente sobre tostadas o tacos, acompañada de crema, aguacate y queso rallado si deseas.
De la cocina a la mesa
Esta receta de tinga de res destaca por su equilibrio entre el picante del chipotle y el dulzor natural del jitomate. Es una preparación versátil que puede disfrutarse sola, en tacos o sobre tostadas, siendo ideal para reuniones familiares o comidas rápidas. La tinga es parte de la tradición culinaria mexicana, valorada por su sencillez y su sabor casero. Cada bocado evoca el aroma y el calor de la cocina tradicional mexicana, haciendo de esta receta una de las más queridas del país. ¡A disfrutar!