Receta de tacos al pastor: una auténtica delicia mexicana para compartir

Esta receta de tacos al pastor es un clásico mexicano que nunca pasa de moda. Es perfecta para disfrutar la combinación del picante con el dulce y la magia de una buena tortilla . El secreto está en la mezcla de chiles , achiote y jugo de piña, que le da al cerdo su característico color y sabor irresistible. ¡A cocinar!

La receta de tacos al pastor es la más deliciosa de todas ¡créenos!

Calienta las tortillas y rellénalas con la carne , piña , cebolla y cilantro .

Cocina los filetes en una plancha o sartén caliente hasta que estén bien dorados.

Coloca el cerdo en un recipiente y cúbrelo con el adobo. Deja marinar al menos 3 horas (idealmente toda la noche).

Licúa los chiles con el ajo , la cebolla , el achiote , el jugo de piña , el vinagre , el comino , el orégano , sal y pimienta hasta obtener una salsa espesa.

La receta de tacos al pastor tiene sus raíces en los inmigrantes libaneses que llegaron a México a principios del siglo XX y preparaban shawarma de cordero ¿lo sabías?

De la cocina a tu mesa

Los tacos al pastor son una de esas preparaciones que conquistan por su equilibrio de sabores y su versatilidad. Esta receta no solo te permite disfrutar de una versión casera del clásico de la taquería mexicana, sino también adaptarla a tus preferencias: puedes usar carne de pollo o incluso tofu, si prefieres una versión vegetariana. Una vez preparados, los tacos se conservan bien en la heladera hasta por 2 días, aunque lo ideal es comerlos recién hechos.