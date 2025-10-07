Receta de tacos al pastor: una auténtica delicia mexicana para compartir
Prepara esta receta paso a paso de tacos al pastor, perfectos para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.
Esta receta de tacos al pastor es un clásico mexicano que nunca pasa de moda. Es perfecta para disfrutar la combinación del picante con el dulce y la magia de una buena tortilla. El secreto está en la mezcla de chiles, achiote y jugo de piña, que le da al cerdo su característico color y sabor irresistible. ¡A cocinar!
Ingredientes
Rinde 6 porciones
1 kg de lomo de cerdo en filetes finos
3 chiles guajillos secos
2 chiles anchos secos
2 dientes de ajo
1/2 cebolla
3 cucharadas de pasta de achiote
1/2 taza de jugo de piña
1/4 taza de vinagre blanco
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de orégano seco
Sal y pimienta al gusto
12 tortillas de maíz
1 taza de piña picada
1 cebolla picada
1/2 taza de cilantro fresco picado
Limones al gusto
Paso a paso ¡muy fácil!
Tuesta los chiles secos, retira las semillas y remójalos en agua caliente durante 10 minutos.
Licúa los chiles con el ajo, la cebolla, el achiote, el jugo de piña, el vinagre, el comino, el orégano, sal y pimienta hasta obtener una salsa espesa.
Coloca el cerdo en un recipiente y cúbrelo con el adobo. Deja marinar al menos 3 horas (idealmente toda la noche).
Cocina los filetes en una plancha o sartén caliente hasta que estén bien dorados.
Corta la carne en trozos pequeños.
Calienta las tortillas y rellénalas con la carne, piña, cebolla y cilantro.
Sirve con limón y salsa picante al gusto.
De la cocina a tu mesa
Los tacos al pastor son una de esas preparaciones que conquistan por su equilibrio de sabores y su versatilidad. Esta receta no solo te permite disfrutar de una versión casera del clásico de la taquería mexicana, sino también adaptarla a tus preferencias: puedes usar carne de pollo o incluso tofu, si prefieres una versión vegetariana. Una vez preparados, los tacos se conservan bien en la heladera hasta por 2 días, aunque lo ideal es comerlos recién hechos.