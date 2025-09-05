Receta de tortillas de maíz tradicionales, lista en pocos minutos

La receta de tortillas de maíz que te comparto es fácil de preparar, auténtica y perfecta para acompañar cualquier comida. Con pocos ingredientes y pasos sencillos, podrás disfrutar de tortillas suaves y frescas, ideales para tacos , quesadillas , acompañar guisos o simplemente para disfrutar recién hechas, con el sabor tradicional de la cocina mexicana.

Las tortillas de maíz son un elemento básico en la cocina mexicana y centroamericana, reconocidas por su sabor único y su versatilidad. Prepararlas en casa puede parecer un desafío, pero siguiendo pasos simples y utilizando los ingredientes adecuados, lograrás tortillas frescas, suaves y con textura perfecta. Hacerlas desde cero te permite controlar la calidad del maíz , ajustar la consistencia de la masa y disfrutar del aroma que llena la cocina durante su preparación.

El secreto de unas buenas tortillas de maíz caseras está en la masa : la nixtamalización del maíz o el uso de harina de maíz nixtamalizada garantiza un sabor auténtico y una textura manejable. Además, el proceso de amasado y reposo ayuda a que las tortillas sean más flexibles y menos propensas a quebrarse al cocinarlas. Prepararlas en casa también ofrece la ventaja de disfrutarlas recién hechas, mucho más suaves y sabrosas que las compradas. Puedes servirlas con tacos , quesadillas , acompañando guisos , frijoles o cualquier platillo que desees realzar con este clásico de la cocina.

La receta original utiliza maíz nixtamalizado, un proceso que mejora el sabor y la digestibilidad del grano.

Paso a paso para preparar tortillas de maíz

Coloca la harina de maíz nixtamalizada en un bol grande y añade una pizca de sal. Mezcla bien. Agrega el agua tibia poco a poco, mezclando con las manos hasta formar una masa suave y homogénea. La consistencia debe ser flexible pero no pegajosa. Amasa durante unos 5 minutos para asegurar que todos los ingredientes se integren correctamente. Si deseas, añade una cucharadita de aceite vegetal para mayor suavidad. Cubre la masa con un paño húmedo y deja reposar durante 15-20 minutos. Esto ayudará a que la masa sea más manejable. Divide la masa en pequeñas porciones del tamaño de una pelota de golf. Asegúrate de mantenerlas cubiertas para que no se sequen. Coloca una bola de masa entre dos hojas de plástico o papel encerado y aplánala con una prensa para tortillas o un rodillo hasta obtener un grosor uniforme de aproximadamente 2-3 mm. Calienta un comal o sartén a fuego medio-alto. Cuando esté caliente, coloca la tortilla y cocina por aproximadamente 1-2 minutos por cada lado, hasta que aparezcan pequeñas manchas doradas y la tortilla se vea ligeramente inflada. Retira la tortilla del comal y colócala en un paño limpio para mantenerla caliente y flexible. Repite el proceso con todas las porciones de masa.

Tortillas de maíz listas y sin complicaciones. Muchas familias mexicanas tienen su propia receta de tortillas de maíz, transmitida de generación en generación. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Sirve las tortillas recién hechas, acompañando tus platillos favoritos como tacos, quesadillas, guisos o frijoles. También puedes guardarlas envueltas en un paño para que conserven su suavidad durante varias horas.

Preparar tus propias tortillas de maíz es una experiencia gratificante que te permite degustar un clásico de la cocina mexicana con sabor auténtico y textura perfecta. Al hacerlas en casa, controlas la calidad de los ingredientes y aseguras que cada tortilla sea fresca y flexible, ideal para tacos, quesadillas o acompañar cualquier comida. La simplicidad de la preparación demuestra que no se necesitan ingredientes complicados, solo harina de maíz nixtamalizada, agua, sal y un poco de paciencia. Además, al prepararlas recién hechas, el aroma y el sabor transforman cualquier comida en una experiencia especial. Guardadas correctamente en un paño limpio, mantienen su suavidad durante varias horas, lo que te permite saborear tortillas calientes incluso después de terminarlas de cocinar. ¡Y a disfrutar!