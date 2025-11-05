Receta de rabo de toro estofado: el guiso español más tierno y sabroso paso a paso

Esta receta de rabo de toro estofado es un clásico de la gastronomía española, especialmente popular en Andalucía. Su origen se remonta a las antiguas corridas, donde se aprovechaba cada parte del toro. Con una cocción lenta, el resultado es una carne tierna y una salsa intensa y aromática.

De la cocina a la mesa

El rabo de toro estofado es una receta que simboliza la paciencia y el arte de la cocina tradicional española. Su sabor profundo, conseguido gracias a la cocción lenta y al vino tinto, transforma un corte humilde en un plato de lujo. La textura melosa de la carne y la intensidad de la salsa lo convierten en una experiencia única para el paladar. Ideal para días fríos o reuniones familiares, este guiso conserva el espíritu de las antiguas tabernas andaluzas. Servido con puré o vino tinto, representa la esencia del buen comer español. ¡A disfrutar!