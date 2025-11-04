Creá la receta de torta Oreo más cremosa y golosa que hayas probado
Descubrí una receta de torta Oreo sin horno, fácil y deliciosa, perfecta para endulzar cualquier momento del día.
Si sos fan del chocolate y de las galletitas, esta receta de torta Oreo te va a encantar. Es fácil, rendidora y no necesita horno, ideal para preparar en casa y disfrutar bien fría. Perfecta para cumpleaños, meriendas o para cuando pinta un antojo dulce y rápido.
Ingredientes para una torta perfecta
Rinde: 8 porciones generosas.
300 g de galletitas Oreo.
100 g de manteca derretida.
400 g de queso crema.
200 g de crema de leche.
100 g de azúcar glass.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
8 g de gelatina sin sabor.
3 cucharadas de agua.
Galletitas Oreo extra para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
Separá las Oreo. Retirá el relleno y triturá las galletitas hasta que queden bien molidas.
Mezclá con la manteca derretida y formá una base presionando sobre un molde desmontable. Llevá a la heladera 20 minutos.
Hidratá la gelatina en el agua y disolvela a baño María o microondas unos segundos.
Batí el queso crema, el azúcar glass y la vainilla hasta lograr una crema suave.
Agregá la crema de leche semibatida y la gelatina disuelta, integrando con movimientos envolventes.
Incorporá el relleno de las Oreo (el que separaste al principio) a la mezcla y volcá sobre la base.
Decorá con galletitas trozadas y enfriá al menos 4 horas antes de servir.
Esta receta de torta Oreo es tan fácil como irresistible: cremosa, fresca y con ese sabor inconfundible que enamora a grandes y chicos. Podés conservarla en la heladera hasta 4 días bien tapada o freezarla por un mes sin perder textura. Las Oreo se crearon en 1912, y desde entonces inspiran miles de postres caseros en todo el mundo. Ideal para cuando querés un dulce rápido, sin horno y lleno de sabor.