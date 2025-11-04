Creá la receta de torta Oreo más cremosa y golosa que hayas probado

Si sos fan del chocolate y de las galletitas , esta receta de torta Oreo te va a encantar. Es fácil, rendidora y no necesita horno, ideal para preparar en casa y disfrutar bien fría. Perfecta para cumpleaños, meriendas o para cuando pinta un antojo dulce y rápido.

300 g de galletitas Oreo.

100 g de manteca derretida.

400 g de queso crema.

200 g de crema de leche.

100 g de azúcar glass.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

8 g de gelatina sin sabor.

3 cucharadas de agua.

Galletitas Oreo extra para decorar.

Con esta torta quedarás como un verdadero pastelero En esta receta, podés reemplazar el queso crema por ricota procesada para una versión más liviana. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Separá las Oreo. Retirá el relleno y triturá las galletitas hasta que queden bien molidas. Mezclá con la manteca derretida y formá una base presionando sobre un molde desmontable. Llevá a la heladera 20 minutos. Hidratá la gelatina en el agua y disolvela a baño María o microondas unos segundos. Batí el queso crema, el azúcar glass y la vainilla hasta lograr una crema suave. Agregá la crema de leche semibatida y la gelatina disuelta, integrando con movimientos envolventes. Incorporá el relleno de las Oreo (el que separaste al principio) a la mezcla y volcá sobre la base. Decorá con galletitas trozadas y enfriá al menos 4 horas antes de servir.

Una torta que nadie puede resistirse La receta de torta Oreo no lleva horno, por eso es ideal para el verano. Shutterstock

Esta receta de torta Oreo es tan fácil como irresistible: cremosa, fresca y con ese sabor inconfundible que enamora a grandes y chicos. Podés conservarla en la heladera hasta 4 días bien tapada o freezarla por un mes sin perder textura. Las Oreo se crearon en 1912, y desde entonces inspiran miles de postres caseros en todo el mundo. Ideal para cuando querés un dulce rápido, sin horno y lleno de sabor.