Seguí esta receta de torta de frutillas con crema y disfrutá un sabor casero único
La receta ideal de torta de frutillas con crema para celebraciones, meriendas o simplemente para darte un gusto dulce y fresco.
Esta receta torta de frutillas con crema es un clásico que no falla: fresca, suave y con un aroma que enamora. Es ideal para cumpleaños, meriendas o cualquier celebración, y vas a ver que es mucho más fácil de lo que parece.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes para una torta perfecta
Para el bizcochuelo:
- 4 huevos.
- 120 g de azúcar.
- 120 g de harina común (0000).
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
Para la crema:
- 250 ml de crema de leche (nata).
- 2 cucharadas de azúcar impalpable.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Para el armado:
- 250 g de frutillas frescas.
- Opcional: mermelada de frutilla.
Paso a paso ¡muy fácil!
Precalentá el horno a 180 °C.
Batí los huevos con el azúcar hasta que estén esponjosos y duplicados en volumen.
Incorporá la harina tamizada y la pizca de sal con movimientos envolventes, cuidando que no se baje la mezcla.
Agregá la esencia de vainilla y mezclá suavemente.
Verté la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Horneá 20–25 minutos. Dejá enfriar.
Batí la crema de leche con el azúcar impalpable y la vainilla hasta que forme picos firmes.
Cortá el bizcochuelo en dos capas y rellená con crema y frutillas laminadas.
Cubrí con crema y decorá con frutillas enteras o mermelada si querés.
Esta receta de torta de frutillas con crema se puede preparar con cualquier fruta de estación. Conservá la torta en la heladera hasta 2 días, tapada para que no absorba olores. Batir los huevos con el azúcar mucho tiempo es clave para un bizcochuelo esponjoso. La crema se puede aromatizar con ralladura de limón o naranja para un toque distinto. Esta receta es ideal para congelar capas de bizcochuelo por separado y armar la torta al momento de servir. ¡Y lista la torta!