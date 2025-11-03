Seguí esta receta de torta de frutillas con crema y disfrutá un sabor casero único

Esta receta torta de frutillas con crema es un clásico que no falla: fresca, suave y con un aroma que enamora. Es ideal para cumpleaños, meriendas o cualquier celebración, y vas a ver que es mucho más fácil de lo que parece.

Para el bizcochuelo :

Para la crema :

250 g de frutillas frescas.

Opcional: mermelada de frutilla.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

Precalentá el horno a 180 °C. Batí los huevos con el azúcar hasta que estén esponjosos y duplicados en volumen. Incorporá la harina tamizada y la pizca de sal con movimientos envolventes, cuidando que no se baje la mezcla. Agregá la esencia de vainilla y mezclá suavemente. Verté la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Horneá 20–25 minutos. Dejá enfriar. Batí la crema de leche con el azúcar impalpable y la vainilla hasta que forme picos firmes. Cortá el bizcochuelo en dos capas y rellená con crema y frutillas laminadas. Cubrí con crema y decorá con frutillas enteras o mermelada si querés.

Esta receta de torta de frutillas con crema se puede preparar con cualquier fruta de estación. Conservá la torta en la heladera hasta 2 días, tapada para que no absorba olores. Batir los huevos con el azúcar mucho tiempo es clave para un bizcochuelo esponjoso. La crema se puede aromatizar con ralladura de limón o naranja para un toque distinto. Esta receta es ideal para congelar capas de bizcochuelo por separado y armar la torta al momento de servir. ¡Y lista la torta!