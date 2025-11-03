Presenta:

Seguí esta receta de torta de frutillas con crema y disfrutá un sabor casero único

La receta ideal de torta de frutillas con crema para celebraciones, meriendas o simplemente para darte un gusto dulce y fresco.

Candela Spann

Prepará esta receta de torta de frutillas con crema y conquistá a tu familia.

Shutterstock

Esta receta torta de frutillas con crema es un clásico que no falla: fresca, suave y con un aroma que enamora. Es ideal para cumpleaños, meriendas o cualquier celebración, y vas a ver que es mucho más fácil de lo que parece.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes para una torta perfecta

Para el bizcochuelo:

  • 4 huevos.
  • 120 g de azúcar.
  • 120 g de harina común (0000).
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 pizca de sal.

Para la crema:

  • 250 ml de crema de leche (nata).
  • 2 cucharadas de azúcar impalpable.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para el armado:

  • 250 g de frutillas frescas.
  • Opcional: mermelada de frutilla.
Cuando la lleves a tu mesa todos quedarán maravillados
En esta receta, la crema de leche se puede aromatizar con vainilla o ralladura de cítricos para un toque extra.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Precalentá el horno a 180 °C.

  2. Batí los huevos con el azúcar hasta que estén esponjosos y duplicados en volumen.

  3. Incorporá la harina tamizada y la pizca de sal con movimientos envolventes, cuidando que no se baje la mezcla.

  4. Agregá la esencia de vainilla y mezclá suavemente.

  5. Verté la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Horneá 20–25 minutos. Dejá enfriar.

  6. Batí la crema de leche con el azúcar impalpable y la vainilla hasta que forme picos firmes.

  7. Cortá el bizcochuelo en dos capas y rellená con crema y frutillas laminadas.

  8. Cubrí con crema y decorá con frutillas enteras o mermelada si querés.

Una de las delicias que nos brinda la pastelería
Esta receta es ideal para celebraciones, ya que combina frescura, dulzura y presentación que siempre sorprende.

Esta receta de torta de frutillas con crema se puede preparar con cualquier fruta de estación. Conservá la torta en la heladera hasta 2 días, tapada para que no absorba olores. Batir los huevos con el azúcar mucho tiempo es clave para un bizcochuelo esponjoso. La crema se puede aromatizar con ralladura de limón o naranja para un toque distinto. Esta receta es ideal para congelar capas de bizcochuelo por separado y armar la torta al momento de servir. ¡Y lista la torta!

