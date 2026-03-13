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La mejor receta de muffins integrales con arándanos: sencillos, económicos y saludables

Receta de muffins integrales con arándanos, una opción casera húmeda y esponjosa hecha con harina integral, ideal para desayunos y meriendas.

Candela Spann

Cómo hacer muffins integrales con arándanos

Cómo hacer muffins integrales con arándanos

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Esta receta de muffins integrales con arándanos es perfecta para preparar algo dulce, casero y nutritivo. Con harina integral y arándanos, estos muffins quedan húmedos, esponjosos y llenos de sabor. Es una receta ideal para el desayuno o la merienda, especialmente para acompañar un mate o café.

Muffins de arándanos con harina integral
Muffins de ar&aacute;ndanos con harina integral

Muffins de arándanos con harina integral

Ingredientes (rinde 10 muffins)

  • Harina integral — 220 gramos

  • Azúcar mascabo o azúcar integral — 140 gramos

  • Huevos — 2 unidades (120 gramos)

  • Aceite neutro — 90 gramos

  • Leche — 120 gramos

  • Arándanos frescos o congelados — 150 gramos

  • Polvo de hornear — 10 gramos

  • Bicarbonato de sodio — 3 gramos

  • Esencia de vainilla — 5 gramos

  • Sal — 2 gramos

Paso a paso para crear muffins integrales con arándanos deliciosos

1- Precalentar el horno a 180 °C y preparar un molde para muffins con pirotines.

2- En un bowl batir los huevos con el azúcar mascabo hasta integrar bien.

3- Agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.

4- En otro recipiente mezclar la harina integral, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal.

5- Incorporar los ingredientes secos a la mezcla líquida hasta integrar.

6- Agregar los arándanos y mezclar suavemente para no romperlos.

7- Distribuir la preparación en los moldes de muffins, llenando aproximadamente tres cuartos de cada cavidad.

8- Hornear durante 20 a 25 minutos hasta que estén dorados y cocidos por dentro.

9- Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar.

10- Servir los muffins integrales con arándanos tibios o a temperatura ambiente.

Receta de muffins integrales con arándanos
Receta de muffins integrales con ar&aacute;ndanos

Receta de muffins integrales con arándanos

De la cocina a la mesa

Los muffins integrales con arándanos son una opción ideal para quienes buscan algo dulce y casero con un toque más nutritivo. La harina integral aporta fibra y una textura suave, mientras que los arándanos suman frescura, color y un sabor ligeramente ácido que equilibra el dulzor. Esta delicia es muy práctica porque se prepara rápido y rinde varias porciones, perfectas para desayunos o meriendas durante la semana. ¡A disfrutar!

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