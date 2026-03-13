La mejor receta de muffins integrales con arándanos: sencillos, económicos y saludables

Esta receta de muffins integrales con arándanos es perfecta para preparar algo dulce, casero y nutritivo. Con harina integral y arándanos , estos muffins quedan húmedos, esponjosos y llenos de sabor. Es una receta ideal para el desayuno o la merienda, especialmente para acompañar un mate o café.

1- Precalentar el horno a 180 °C y preparar un molde para muffins con pirotines.

2- En un bowl batir los huevos con el azúcar mascabo hasta integrar bien.

3- Agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.

4- En otro recipiente mezclar la harina integral, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal.

5- Incorporar los ingredientes secos a la mezcla líquida hasta integrar.

6- Agregar los arándanos y mezclar suavemente para no romperlos.

7- Distribuir la preparación en los moldes de muffins, llenando aproximadamente tres cuartos de cada cavidad.

8- Hornear durante 20 a 25 minutos hasta que estén dorados y cocidos por dentro.

9- Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar.

10- Servir los muffins integrales con arándanos tibios o a temperatura ambiente.

Receta de muffins integrales con arándanos Receta de muffins integrales con arándanos Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los muffins integrales con arándanos son una opción ideal para quienes buscan algo dulce y casero con un toque más nutritivo. La harina integral aporta fibra y una textura suave, mientras que los arándanos suman frescura, color y un sabor ligeramente ácido que equilibra el dulzor. Esta delicia es muy práctica porque se prepara rápido y rinde varias porciones, perfectas para desayunos o meriendas durante la semana. ¡A disfrutar!