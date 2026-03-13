La mejor receta de muffins integrales con arándanos: sencillos, económicos y saludables
Receta de muffins integrales con arándanos, una opción casera húmeda y esponjosa hecha con harina integral, ideal para desayunos y meriendas.
Esta receta de muffins integrales con arándanos es perfecta para preparar algo dulce, casero y nutritivo. Con harina integral y arándanos, estos muffins quedan húmedos, esponjosos y llenos de sabor. Es una receta ideal para el desayuno o la merienda, especialmente para acompañar un mate o café.
Ingredientes (rinde 10 muffins)
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Harina integral — 220 gramos
Azúcar mascabo o azúcar integral — 140 gramos
Huevos — 2 unidades (120 gramos)
Aceite neutro — 90 gramos
Leche — 120 gramos
Arándanos frescos o congelados — 150 gramos
Polvo de hornear — 10 gramos
Bicarbonato de sodio — 3 gramos
Esencia de vainilla — 5 gramos
Sal — 2 gramos
Paso a paso para crear muffins integrales con arándanos deliciosos
1- Precalentar el horno a 180 °C y preparar un molde para muffins con pirotines.
2- En un bowl batir los huevos con el azúcar mascabo hasta integrar bien.
3- Agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.
4- En otro recipiente mezclar la harina integral, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal.
5- Incorporar los ingredientes secos a la mezcla líquida hasta integrar.
6- Agregar los arándanos y mezclar suavemente para no romperlos.
7- Distribuir la preparación en los moldes de muffins, llenando aproximadamente tres cuartos de cada cavidad.
8- Hornear durante 20 a 25 minutos hasta que estén dorados y cocidos por dentro.
9- Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar.
10- Servir los muffins integrales con arándanos tibios o a temperatura ambiente.
De la cocina a la mesa
Los muffins integrales con arándanos son una opción ideal para quienes buscan algo dulce y casero con un toque más nutritivo. La harina integral aporta fibra y una textura suave, mientras que los arándanos suman frescura, color y un sabor ligeramente ácido que equilibra el dulzor. Esta delicia es muy práctica porque se prepara rápido y rinde varias porciones, perfectas para desayunos o meriendas durante la semana. ¡A disfrutar!