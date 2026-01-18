Mermelada de arándanos: tu nueva receta favorita de verano
Casera y frutal, esta mermelada de arándanos es una receta ideal para conservar el sabor de la fruta en verano.
Intensa, aromática y muy fácil de preparar, la mermelada de arándanos es una receta ideal para el verano. Aprovecha la fruta fresca de estación y permite conservar su sabor por más tiempo. Una receta casera perfecta para desayunos, meriendas y preparaciones dulces del verano argentino.
Ingredientes (rinde 2 frascos chicos)
Arándanos frescos o congelados – 500 gramos
Azúcar – 250 gramos
Jugo de limón – 1 cucharada
Paso a paso para crear mermelada de arándanos espesa y brillante
1- Colocá los arándanos en una olla con el azúcar y el jugo de limón, mezclando bien para iniciar esta receta frutal de verano.
2- Cociná a fuego medio, revolviendo, hasta que la fruta se rompa y la mezcla espese, formando el punto justo de esta receta casera.
3- Retirá la espuma de la superficie si se forma y continuá la cocción hasta lograr la textura deseada.
4- Volcá la mermelada caliente en frascos limpios, cerrá y dejá enfriar boca abajo para un mejor sellado.
De la cocina a la mesa
Esta mermelada de arándanos es una receta ideal para el verano porque permite aprovechar la fruta fresca y tenerla lista durante todo el año. Va perfecta sobre tostadas, yogur, panqueques o como relleno de postres. Además, su sabor equilibrado demuestra que una delicia simple y casera puede ser intensa, versátil y muy rendidora. ¡A disfrutar!