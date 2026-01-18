Presenta:

Mermelada de arándanos: tu nueva receta favorita de verano

Casera y frutal, esta mermelada de arándanos es una receta ideal para conservar el sabor de la fruta en verano.

Candela Spann

Cómo hacer mermelada de arándanos paso a paso
Shutterstock

Intensa, aromática y muy fácil de preparar, la mermelada de arándanos es una receta ideal para el verano. Aprovecha la fruta fresca de estación y permite conservar su sabor por más tiempo. Una receta casera perfecta para desayunos, meriendas y preparaciones dulces del verano argentino.

Receta de mermelada de arándanos con pocos ingredientes
Receta de mermelada de arándanos con pocos ingredientes

Receta de mermelada de arándanos con pocos ingredientes

Ingredientes (rinde 2 frascos chicos)

  • Arándanos frescos o congelados – 500 gramos

  • Azúcar – 250 gramos

  • Jugo de limón – 1 cucharada

Paso a paso para crear mermelada de arándanos espesa y brillante

1- Colocá los arándanos en una olla con el azúcar y el jugo de limón, mezclando bien para iniciar esta receta frutal de verano.

2- Cociná a fuego medio, revolviendo, hasta que la fruta se rompa y la mezcla espese, formando el punto justo de esta receta casera.

3- Retirá la espuma de la superficie si se forma y continuá la cocción hasta lograr la textura deseada.

4- Volcá la mermelada caliente en frascos limpios, cerrá y dejá enfriar boca abajo para un mejor sellado.

Arándanos en conserva receta de mermelada casera
Arándanos en conserva receta de mermelada casera

Arándanos en conserva receta de mermelada casera

De la cocina a la mesa

Esta mermelada de arándanos es una receta ideal para el verano porque permite aprovechar la fruta fresca y tenerla lista durante todo el año. Va perfecta sobre tostadas, yogur, panqueques o como relleno de postres. Además, su sabor equilibrado demuestra que una delicia simple y casera puede ser intensa, versátil y muy rendidora. ¡A disfrutar!

