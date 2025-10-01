Presenta:

La receta de bizcochuelo marmolado casero para que te salga rico y esponjoso

Aprendé a preparar esta receta de bizcochuelo marmolado. Una combinación de sabores que gusta a todos.

Así se prepara un bizcocho marmolado exquisito.

El bizcochuelo casero siempre ha sido un básico, pero el marmolado le da un plus visual y de sabor que lo vuelve riquísimo. Su receta se hace con ingredientes comunes, lleva pocos pasos y es perfecto para acompañar un café o para que los chicos disfruten a la tarde. Sea como sea, es fácil de hacer, así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes:

  • 3 huevos

  • 200 g de azúcar

  • 200 g de harina leudante

  • 100 ml de leche

  • 80 ml de aceite

  • 2 cdas de cacao amargo

  • 1 cdita de esencia de vainilla

Este bizcocho marmolado será el deleite de tu familia. Foto: Shutterstock
Prepará el bizcocho marmolado más rico.

Paso a paso:

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta que estén espumosos.

  2. Agregar el aceite y la leche, y mezclar.

  3. Incorporar la harina tamizada.

  4. Separar la mitad de la mezcla y sumar el cacao.

  5. En un molde enmantecado, intercalar mezcla blanca y de cacao.

  6. Pasar un palillo en forma de espiral para hacer el efecto marmolado.

  7. Hornear a 180° hasta que al pinchar salga seco. ¡Y listo!

