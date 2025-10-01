La receta de bizcochuelo marmolado casero para que te salga rico y esponjoso
Aprendé a preparar esta receta de bizcochuelo marmolado. Una combinación de sabores que gusta a todos.
El bizcochuelo casero siempre ha sido un básico, pero el marmolado le da un plus visual y de sabor que lo vuelve riquísimo. Su receta se hace con ingredientes comunes, lleva pocos pasos y es perfecto para acompañar un café o para que los chicos disfruten a la tarde. Sea como sea, es fácil de hacer, así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
-
3 huevos
200 g de azúcar
200 g de harina leudante
100 ml de leche
80 ml de aceite
2 cdas de cacao amargo
1 cdita de esencia de vainilla
Paso a paso:
-
Batir los huevos con el azúcar hasta que estén espumosos.
Agregar el aceite y la leche, y mezclar.
Incorporar la harina tamizada.
Separar la mitad de la mezcla y sumar el cacao.
En un molde enmantecado, intercalar mezcla blanca y de cacao.
Pasar un palillo en forma de espiral para hacer el efecto marmolado.
Hornear a 180° hasta que al pinchar salga seco. ¡Y listo!