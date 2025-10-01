La receta de bizcochuelo marmolado casero para que te salga rico y esponjoso

El bizcochuelo casero siempre ha sido un básico, pero el marmolado le da un plus visual y de sabor que lo vuelve riquísimo. Su receta se hace con ingredientes comunes, lleva pocos pasos y es perfecto para acompañar un café o para que los chicos disfruten a la tarde. Sea como sea, es fácil de hacer, así que... ¡manos a la obra!