Pepas con membrillo caseras, receta dulce y deliciosa para cualquier ocasión

La receta de pepas de membrillo es ideal para disfrutar un dulce clásico y casero. Con masa tierna de harina , manteca , huevo y azúcar , y un relleno suave de membrillo , estas pepas quedan esponjosas y llenas de sabor. Son perfectas para meriendas, desayunos o para compartir en cualquier ocasión especial.

Las pepas con membrillo son un clásico de la repostería que nunca pasa de moda. Su combinación de masa tierna y relleno dulce las convierte en la merienda perfecta, ideales para acompañar un café , té o simplemente disfrutar como snack . Prepararlas en casa no es complicado: con ingredientes simples y siguiendo unos pasos básicos, podrás lograr pepas suaves, bien formadas y con el relleno justo. Esta preparación es perfecta tanto para principiantes como para quienes quieren un dulce casero lleno de sabor .

Además, hacer pepas caseras te da la libertad de personalizar cada detalle. Puedes variar el tamaño de las pepas según tus preferencias, usar membrillo tradicional o combinaciones con otros sabores, e incluso experimentar con un toque de ralladura de limón o esencia de vainilla en la masa para intensificar el aroma y sabor. El proceso de amasar, formar y rellenar cada bolita también es muy gratificante, y permite involucrar a toda la familia en la cocina, convirtiendo la preparación en un momento divertido y creativo.

Paso a paso para que prepares pepas de membrillo

Comienza esta receta tomando un recipiente amplio, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave y homogénea. Agrega el huevo y la esencia de vainilla, mezclando bien. Luego, tamiza la harina con el polvo de hornear y la ralladura de limón. Agrega los ingredientes secos a la mezcla anterior y amasa hasta obtener una masa suave y ligeramente pegajosa. Cuando la masa está en el punto justo, toma porciones de masa de aproximadamente 20 g y forma bolitas. Colócalas en una bandeja para horno previamente enmantecada o con papel vegetal. Presiona ligeramente el centro de cada bolita para hacer un hueco que luego rellenarás con membrillo. En este paso tienes que cortar el membrillo en cubitos pequeños y collocalos en el hueco de cada bolita de masa. Es importante que te asegures de que el relleno quede firme y centrado. Precalienta el horno a 180 °C. Lleva la bandeja al horno y hornea las pepas durante 15 a 20 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados y la masa cocida pero tierna.

Acompaña estas pepas de membrillo con la infusión que desees La receta de pepas de membrillo se hornea rápidamente, manteniendo el relleno jugoso y firme. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Si deseas, espolvorea un poco de azúcar sobre las pepas al salir del horno para un toque extra de dulzura. Deja enfriar en una rejilla antes de servir para que mantengan su forma y textura.

Las pepas con membrillo caseras son un dulce delicioso y versátil, perfecto para desayunos, meriendas o para regalar. Esta preparación combina la suavidad de la masa con el dulzor del membrillo, logrando un bocado equilibrado y lleno de sabor. Prepararlas en casa te permite ajustar el relleno y el tamaño, asegurando siempre pepas frescas, tiernas y apetitosas. Una receta clásica que nunca falla y que encantará a todos.

Preparar pepas de membrillo en casa es una experiencia gratificante: puedes involucrar a toda la familia, desde amasar hasta rellenar cada bolita de masa. Experimentar con pequeños detalles, como añadir ralladura de limón o esencia de vainilla, potencia el sabor y le da un toque personal. Las pepas caseras también son ideales para conservar en cajas herméticas, mantener su textura y compartir con amigos, vecinos o compañeros de trabajo. De esta manera, un simple dulce se convierte en un gesto de cariño y tradición, manteniendo viva la magia de la repostería casera. ¡Y a disfrutar!.