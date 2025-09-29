Pan de papa casero, receta práctica y perfecta para principiantes
Descubre cómo preparar esta receta de pan de papa casero, esponjoso, tierno y lleno de sabor. Ideal para desayunos, meriendas o acompañar cualquier comida.
La receta de pan de papa es perfecta para quienes buscan un pan suave y esponjoso. Con ingredientes simples como harina, papa cocida, levadura y manteca, se obtiene una miga húmeda y deliciosa. Siguiendo pasos básicos de amasado y levado, prepararás panes caseros ideales para desayunos, meriendas o acompañar cualquier comida.
El pan de papa es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Su textura suave y esponjosa, combinada con un sabor ligeramente dulce, lo convierte en una opción perfecta para disfrutar en cualquier momento del día. A diferencia de otros panes, la papa cocida aporta humedad y hace que la miga sea mucho más tierna, logrando un resultado que incluso los principiantes en la cocina pueden dominar. Además, esta preparación es muy versátil: puedes hacer panes individuales, bollos o un pan grande para cortar en rebanadas.
Ingredientes
Harina de trigo 500 g, puré de papa cocida 200 g, levadura seca 10 g, azúcar 20 g, sal 10 g, manteca 50 g, leche tibia 200 ml, huevo 1.
Paso a paso para preparar pan de papa
- En un recipiente pequeño, mezcla la leche tibia con la levadura seca y el azúcar. Deja reposar durante 10 minutos o hasta que la mezcla comience a formar espuma. Este paso es clave para asegurar que tu pan crezca y quede esponjoso.
- Agrega el puré de papa cocida, la manteca derretida y el huevo a la mezcla de levadura. Mezcla bien hasta obtener una preparación homogénea. La papa aporta humedad y suavidad, mientras que el huevo ayuda a dar estructura y color dorado al hornearse.
- Incorpora la harina y la sal poco a poco, amasando constantemente. Puedes hacerlo a mano o con un robot de cocina. Amasa durante aproximadamente 10 minutos hasta que la masa esté suave, elástica y ligeramente pegajosa. Si es necesario, añade un poco más de harina para manejarla mejor, pero evita excederte para que el pan no quede seco.
- Forma una bola con la masa y colócala en un recipiente ligeramente engrasado. Cubre con un paño limpio y deja reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que la masa duplique su tamaño. Este proceso permite que los sabores se desarrollen y que la textura final sea aireada.
- Una vez que la masa ha levado, golpea suavemente para desgasificarla. Forma panes individuales, bollos o un pan grande según tu preferencia. Colócalos en una bandeja ligeramente enharinada, dejando espacio entre ellos para que puedan crecer durante el segundo levado.
- Cubre los panes con un paño y deja reposar durante 30 minutos adicionales. Esto asegura que tu pan alcance una textura ligera y esponjosa.
- Precalienta el horno a 180 °C. Hornea los panes durante 25 a 30 minutos o hasta que estén dorados y al golpear la base suene hueco. Si deseas un pan con corteza más crujiente, puedes pincelar la superficie con un poco de manteca derretida al salir del horno.
De la cocina a tu mesa
Deja enfriar los panes sobre una rejilla durante al menos 15 minutos antes de cortarlos. Esto evita que la miga se aplaste y mantiene la textura suave y tierna que caracteriza al pan de papa. Una vez enfriado, puedes degustarlo solo, con mantequilla, mermelada o como acompañamiento de tus comidas favoritas.
El pan de papa casero es una receta sencilla, deliciosa y perfecta para toda la familia. Su miga esponjosa y su sabor suave lo hacen ideal para cualquier ocasión, desde desayunos hasta cenas. Siguiendo estos pasos, obtendrás un pan con textura profesional sin complicaciones y con ingredientes que seguro ya tienes en casa. Además, puedes agregar hierbas, queso o semillas para darle un toque único y personal. Atrévete a preparar tu propio pan de papa. ¡Y a disfrutar!-