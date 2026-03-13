Torta de vainilla con glasé: receta fácil que siempre sale perfecta
Suave, esponjosa y con un toque dulce irresistible: esta receta de torta de vainilla con glasé es perfecta para una merienda especial o un postre casero.
Si hay una preparación clásica que nunca falla, es esta receta de torta de vainilla con glasé. Es una torta suave, aromática y muy fácil de preparar. El delicado sabor de la vainilla combinado con el dulce glasé crea un postre simple pero elegante, ideal para acompañar el mate o el café.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
Para la torta
250 gramos de harina leudante.
200 gramos de azúcar.
120 gramos de manteca.
3 huevos (aproximadamente 180 gramos).
120 gramos de leche.
10 gramos de esencia de vainilla.
5 gramos de polvo de hornear.
10 gramos de manteca para el molde.
Para el glasé
200 gramos de azúcar impalpable.
30 gramos de jugo de limón.
10 gramos de agua.
Paso a paso para crear una torta de vainilla con glasé deliciosa
1- Colocá la manteca a temperatura ambiente en un bol y batila junto con el azúcar hasta lograr una crema suave.
2- Agregá los huevos de a uno mientras seguís batiendo.
3- Incorporá la esencia de vainilla y mezclá bien.
4- Sumá la leche y mezclá nuevamente.
5- Agregá la harina leudante y el polvo de hornear de a poco.
6- Batí hasta obtener una masa homogénea.
7- Enmantecá un molde y volcá la preparación.
8- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos.
9- Retirá la torta de vainilla del horno y dejá enfriar.
10- Para el glasé, mezclá el azúcar impalpable, el jugo de limón y el agua hasta lograr una textura lisa.
11- Volcá el glasé sobre la torta ya fría y dejá que se asiente antes de servir.
De la cocina a la mesa
Esta receta de torta de vainilla con glasé es una de esas preparaciones simples que siempre quedan bien. La vainilla aporta un aroma suave y delicioso, mientras que el glasé le da un acabado dulce y brillante que la hace aún más tentadora. Es perfecta para acompañar el mate, el café o una merienda especial. Se conserva muy bien durante dos o tres días a temperatura ambiente en un recipiente cerrado, manteniendo su textura esponjosa y su sabor delicioso. ¡Deliciosa!.