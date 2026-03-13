Torta de vainilla con glasé: receta fácil que siempre sale perfecta

Si hay una preparación clásica que nunca falla, es esta receta de torta de vainilla con glasé . Es una torta suave, aromática y muy fácil de preparar. El delicado sabor de la vainilla combinado con el dulce glasé crea un postre simple pero elegante, ideal para acompañar el mate o el café .

La receta de torta de vainilla con glasé es una de las más clásicas de la repostería casera.

10 gramos de manteca para el molde.

1- Colocá la manteca a temperatura ambiente en un bol y batila junto con el azúcar hasta lograr una crema suave.

2- Agregá los huevos de a uno mientras seguís batiendo.

3- Incorporá la esencia de vainilla y mezclá bien.

4- Sumá la leche y mezclá nuevamente.

5- Agregá la harina leudante y el polvo de hornear de a poco.

6- Batí hasta obtener una masa homogénea.

7- Enmantecá un molde y volcá la preparación.

8- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos.

9- Retirá la torta de vainilla del horno y dejá enfriar.

10- Para el glasé, mezclá el azúcar impalpable, el jugo de limón y el agua hasta lograr una textura lisa.

11- Volcá el glasé sobre la torta ya fría y dejá que se asiente antes de servir.

Cómo hacer torta de vainilla con glasé paso a paso En muchas cocinas, la receta de torta de vainilla con glasé se utiliza como base para tortas de cumpleaños. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de torta de vainilla con glasé es una de esas preparaciones simples que siempre quedan bien. La vainilla aporta un aroma suave y delicioso, mientras que el glasé le da un acabado dulce y brillante que la hace aún más tentadora. Es perfecta para acompañar el mate, el café o una merienda especial. Se conserva muy bien durante dos o tres días a temperatura ambiente en un recipiente cerrado, manteniendo su textura esponjosa y su sabor delicioso. ¡Deliciosa!.