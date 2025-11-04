Probá esta receta de empanadas de mondongo y sorprendé con su sabor único
La receta de empanadas de mondongo que conquista por su aroma, textura y ese gustito a cocina de antes.
Si te gusta la cocina bien criolla, esta receta de empanadas de mondongo te va a encantar. Tiernas por dentro, doradas por fuera y con ese aroma irresistible a guiso casero. Perfectas para aprovechar un buen mondongo y disfrutar algo distinto, sabroso y bien argentino.
Rinde:12 empanadas medianas.
Ingredientes para unas empanadas perfectas
500 g de mondongo cocido y picado.
1 cebolla grande.
1 morrón rojo o verde.
1 diente de ajo.
1 tomate maduro.
1 papa mediana.
1 cucharadita de pimentón dulce.
1 cucharadita de ají molido.
½ cucharadita de comino.
Sal y pimienta a gusto.
Aceite para rehogar.
12 tapas para empanadas (criollas o hojaldradas).
1 huevo batido (para pintar).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Herví el mondongo en agua con sal y un chorrito de vinagre hasta que quede bien tierno (aproximadamente 1 hora). Dejálo enfriar y cortalo en cubitos.
- En una sartén, calentá un poco de aceite y rehogá la cebolla, el morrón y el ajo picados hasta que estén transparentes.
- Agregá el tomate cortado y cociná unos minutos más. Sumá el mondongo, la papa en cubitos y los condimentos. Cociná hasta que la papa esté tierna y el relleno jugoso.
- Dejá enfriar el relleno antes de armar las empanadas.
- Rellená las tapas, cerrá con repulgue y pintá con huevo batido.
- Llevá al horno fuerte (200 °C) por unos 20 minutos, hasta que estén doradas.
Esta receta de empanadas de mondongo combina lo mejor de la cocina criolla con un toque casero que nunca falla. Su relleno tierno y especiado guarda la esencia de las viejas fondas argentinas. Podés preparar las empanadas con antelación y conservarlas crudas en el freezer hasta tres meses, o ya cocidas en la heladera por tres días. ¡Una delicia que tenés que probar!.