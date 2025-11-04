Milanesas con puré: el clásico argentino que nunca falla

Si hay un plato que no necesita presentación en la mesa argentina, ese es la milanesa con puré . Es el símbolo de la comida casera, la receta que pasa de generación en generación y el salvavidas de cualquier almuerzo o cena. Pero lograr una milanesa perfecta tiene sus secretos, y no todos los cocineros los dominan.

El primer paso es elegir el corte correcto. Las más sabrosas se hacen con nalga, cuadrada o bola de lomo, cortes magros pero tiernos. Las fetas deben ser finas, de unos 5 milímetros, y conviene golpearlas suavemente con un martillo de cocina para ablandarlas.

Antes del empanado, conviene marinar la carne. En un bol, batí 2 huevos con perejil picado, ajo, sal, pimienta y un chorrito de leche. Sumergí las fetas y dejalas reposar al menos 30 minutos (si podés, una hora). Esto asegura una milanesa jugosa, con sabor en cada bocado.

El secreto del apanado está en hacerlo con paciencia:

Las milanesas fritas son las más tradicionales. Se cocinan en aceite bien caliente (170 °C) hasta dorar de ambos lados. Luego se escurren sobre papel absorbente.

Para una versión más liviana, se pueden hacer al horno, sobre una placa aceitada, 15 minutos por lado a 200 °C.

El puré perfecto

El compañero ideal es un puré cremoso y suave.

Ingredientes:

1 kg de papas

50 g de manteca

½ taza de leche caliente

Sal y nuez moscada al gusto

Preparación:

Pelar las papas y cortarlas en cubos.

Hervir en agua con sal hasta que estén tiernas.

Escurrir y pisar con pisapapas o tenedor.

Agregar manteca y leche caliente, mezclando hasta obtener una textura cremosa.

El puré se puede enriquecer con un poco de queso rallado o crema, pero sin perder la simpleza que lo hace irresistible.

Consejos finales

No apilar las milanesas recién cocidas: el vapor ablanda el empanado.

Si se hacen al horno, darlas vuelta a mitad de cocción para que se doren parejo.

El puré se mantiene tibio si se cubre con film o tapa.

El plato más querido

Milanesas con puré es más que una comida: es una tradición nacional. Está en los menús escolares, en los bares de barrio y en las mesas familiares de cada rincón del país. Su éxito radica en la sencillez y en la nostalgia que despierta.

Una buena milanesa con puré no requiere técnicas complicadas ni ingredientes costosos: solo cariño, fuego y ganas de comer bien. Porque, al final, lo simple —cuando está bien hecho— siempre conquista.