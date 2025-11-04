Dos pueblos bonaerenses con encanto rural que están a minutos del mar

Para quienes buscan el mar sin el bullicio de las grandes ciudades, dos pueblos de Buenos Aires ofrecen naturaleza, historia y tranquilidad a pocos kilómetros de la costa.

Con la llegada del verano, el deseo de escapar de la rutina y buscar el alivio del mar se vuelve casi instintivo. Muchos piensan en las playas más conocidas de la Costa Atlántica, pero lejos del ruido y de las multitudes hay opciones más calmas, donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. En la provincia de Buenos Aires, dos pueblos combinan el espíritu rural con la cercanía del océano: Mechongué y Comandante Nicanor Otamendi.

Ambos forman parte del partido de General Alvarado y conservan el encanto de los destinos donde la vida cotidiana transcurre entre tradiciones, campo y aire salado.

Estos pueblos son ideales para que puedas relajarte A tan solo 40 kilómetros del mar, Mechongué sorprende por su autenticidad. Fundado en 1911, este pueblo nació junto a las vías del tren, y aunque el servicio de pasajeros dejó de funcionar en los años setenta, su estación fue restaurada en 1996 y hoy funciona como museo y biblioteca municipal. El entorno invita a disfrutar de la naturaleza: estancias, chacras y senderos rurales que se pueden recorrer a pie, en bicicleta o a caballo. Entre sus rincones más visitados se encuentran la iglesia local y la Gruta Nuestra Señora de Lourdes, punto de encuentro de vecinos y peregrinos.

Pero Mechongué no solo se destaca por su tranquilidad. También integra el programa “Pueblos Turísticos” impulsado por la provincia de Buenos Aires, que busca promover la identidad y el turismo sostenible en pequeñas comunidades. Su ambiente sereno y hospitalario lo convierte en una parada ideal para quienes recorren el interior bonaerense rumbo a la costa.

MECHONGUE pueblo A pocos kilómetros de la playa, estos pueblos guardan la calma y el encanto del interior bonaerense. Turismo Miramar A unos 20 minutos del mar, Comandante Nicanor Otamendi comparte ese mismo espíritu de cercanía y calidez. Su historia está ligada al ferrocarril y a las familias que se instalaron alrededor de la estación local, dando vida a un pueblo que aún conserva las fachadas antiguas y la plaza principal como epicentro de la vida social. Declarado Capital Provincial de la Papa, cada año celebra una fiesta que convoca a productores y visitantes con música, ferias y sabores típicos de la región.