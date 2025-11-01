Hacete esta receta de sopa crema de calabaza y calentá el alma con sabor

Semillas de zapallo o crutones para decorar.

La receta de sopa crema de calabaza se hizo popular en Argentina por su bajo costo y alto rendimiento en los meses fríos.

Una sopa deliciosa y muy nutritiva

Pelá y cortá la calabaza, la papa, la zanahoria y la cebolla en trozos medianos.

En una olla grande, calentá el aceite o manteca y rehogá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

Agregá la calabaza, la papa y la zanahoria. Mezclá bien y cubrí con el caldo caliente.

Cociná a fuego medio durante unos 25 minutos, o hasta que las verduras estén bien tiernas.

Procesá todo con una minipimer o licuadora hasta lograr una crema suave y sin grumos.

Si te gusta más cremosa, incorporá la crema de leche y mezclá. Condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.