Hacete esta receta de sopa crema de calabaza y calentá el alma con sabor
Una receta de sopa crema de calabaza que no falla: económica, sabrosa y lista en pocos pasos, ideal para disfrutar en familia.
Si hay algo que no puede faltar en los días frescos, es una buena sopa crema de calabaza. Su textura suave, su sabor dulce y su color vibrante hacen de esta receta un clásico del otoño e invierno argentino. Es fácil, rendidora y perfecta para disfrutar en familia con unas tostadas caseras.
Ingredientes para una sopa perfecta
Rinde: 4 porciones abundantes
1 kg de calabaza (tipo cabutia o anco).
1 cebolla mediana.
1 papa chica.
1 zanahoria.
1 diente de ajo.
1 litro de caldo de verduras (aprox.).
2 cucharadas de aceite o manteca.
100 ml de crema de leche (opcional).
Sal y pimienta a gusto.
Nuez moscada (opcional).
Semillas de zapallo o crutones para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
Pelá y cortá la calabaza, la papa, la zanahoria y la cebolla en trozos medianos.
En una olla grande, calentá el aceite o manteca y rehogá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
Agregá la calabaza, la papa y la zanahoria. Mezclá bien y cubrí con el caldo caliente.
Cociná a fuego medio durante unos 25 minutos, o hasta que las verduras estén bien tiernas.
Procesá todo con una minipimer o licuadora hasta lograr una crema suave y sin grumos.
Si te gusta más cremosa, incorporá la crema de leche y mezclá. Condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
Serví caliente con semillas de zapallo tostadas o crutones crocantes.
La sopa crema de calabaza es un plato clásico en muchas casas argentinas, ideal para aprovechar la calabaza de estación. Podés conservarla en la heladera hasta 3 días o freezarla sin la crema para recalentar cuando quieras. En algunas zonas del interior se la sirve con un chorrito de aceite de oliva o con queso rallado encima. ¡Lista la sopa!.