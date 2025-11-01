Presenta:

Hacete esta receta de sopa crema de calabaza y calentá el alma con sabor

Una receta de sopa crema de calabaza que no falla: económica, sabrosa y lista en pocos pasos, ideal para disfrutar en familia.

Candela Spann

Cociná paso a paso la receta de sopa crema de calabaza más rica y cremosa.

Shutterstock

Si hay algo que no puede faltar en los días frescos, es una buena sopa crema de calabaza. Su textura suave, su sabor dulce y su color vibrante hacen de esta receta un clásico del otoño e invierno argentino. Es fácil, rendidora y perfecta para disfrutar en familia con unas tostadas caseras.

Ingredientes para una sopa perfecta

Rinde: 4 porciones abundantes

  • 1 kg de calabaza (tipo cabutia o anco).

  • 1 cebolla mediana.

  • 1 papa chica.

  • 1 zanahoria.

  • 1 diente de ajo.

  • 1 litro de caldo de verduras (aprox.).

  • 2 cucharadas de aceite o manteca.

  • 100 ml de crema de leche (opcional).

  • Sal y pimienta a gusto.

  • Nuez moscada (opcional).

  • Semillas de zapallo o crutones para decorar.

Una sopa deliciosa y muy nutritiva
La receta de sopa crema de calabaza se hizo popular en Argentina por su bajo costo y alto rendimiento en los meses fríos.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Pelá y cortá la calabaza, la papa, la zanahoria y la cebolla en trozos medianos.

  2. En una olla grande, calentá el aceite o manteca y rehogá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

  3. Agregá la calabaza, la papa y la zanahoria. Mezclá bien y cubrí con el caldo caliente.

  4. Cociná a fuego medio durante unos 25 minutos, o hasta que las verduras estén bien tiernas.

  5. Procesá todo con una minipimer o licuadora hasta lograr una crema suave y sin grumos.

  6. Si te gusta más cremosa, incorporá la crema de leche y mezclá. Condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.

  7. Serví caliente con semillas de zapallo tostadas o crutones crocantes.

Con la consistencia justa para una sopa súper cremosa
Esta receta de sopa crema de calabaza es una excelente forma de incorporar vegetales sin que los chicos se den cuenta.

La sopa crema de calabaza es un plato clásico en muchas casas argentinas, ideal para aprovechar la calabaza de estación. Podés conservarla en la heladera hasta 3 días o freezarla sin la crema para recalentar cuando quieras. En algunas zonas del interior se la sirve con un chorrito de aceite de oliva o con queso rallado encima. ¡Lista la sopa!.

