La receta de un clásico argentino que no podés dejar de probar: bizcochitos de grasa
Crocantes, salados y con sabor a tradición: aprendé a preparar esta receta de bizcochitos de grasa caseros ideales para el mate.
Si hay algo que nos recuerda a la infancia y al mate compartido, son lo bizcochitos. Crujientes, sabrosos y con ese aroma irresistible a panadería, esta receta casera te va a encantar. Son fáciles, económicos y perfectos para acompañar unos mates, un café o hasta una picada.
Ingredientes para unos bizcochitos perfectos
Rinde: 30 bizcochitos medianos
500 g de harina 0000.
10 g de sal fina.
1 cucharadita de azúcar.
200 g de grasa vacuna (derretida, pero tibia).
200 ml de agua tibia (aproximadamente).
1 cucharadita de polvo de hornear (opcional, si los querés más aireados).
Paso a paso ¡muy fácil!
Prepará la masa: en un bol grande mezclá la harina, la sal, el azúcar y el polvo de hornear.
Agregá la grasa: incorporá la grasa derretida tibia y empezá a unir con las manos o una cuchara de madera.
Sumá el agua de a poco: agregála en pequeñas cantidades hasta lograr una masa blanda, lisa y que no se pegue.
Tapá la masa con un repasador y dejala reposar unos 20 minutos para que se relaje el gluten.
Estirá la masa sobre la mesada enharinada hasta dejarla de 1 cm de grosor. Doblala en tres (como si fuera una carta), estirá nuevamente y repetí el plegado dos veces más. Esto le da el hojaldrado clásico.
Cortá los bizcochitos: usá un cortante redondo o un vaso chico. Pinchalos con un tenedor para que no se inflen demasiado.
Colocálos en una placa sin engrasar y llevá al horno precalentado a 200 °C por 15 a 20 minutos, hasta que estén doraditos.
Los bizcochitos de grasa nacieron como una variante criolla de los “crackers” europeos, adaptados al gusto argentino. Se conservan perfectos en una lata o frasco hermético por hasta 5 días. Si querés que duren más, podés freezarlos y calentarlos unos minutos antes de servir. También se pueden hacer con grasa vegetal o manteca si querés una versión más suave. ¡Prepará el mate!.