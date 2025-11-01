Presenta:

La receta de un clásico argentino que no podés dejar de probar: bizcochitos de grasa

Crocantes, salados y con sabor a tradición: aprendé a preparar esta receta de bizcochitos de grasa caseros ideales para el mate.

Candela Spann

Acompañá el mate con esta receta de bizcochitos de grasa irresistibles y fáciles.

Acompañá el mate con esta receta de bizcochitos de grasa irresistibles y fáciles.

Shutterstock

Si hay algo que nos recuerda a la infancia y al mate compartido, son lo bizcochitos. Crujientes, sabrosos y con ese aroma irresistible a panadería, esta receta casera te va a encantar. Son fáciles, económicos y perfectos para acompañar unos mates, un café o hasta una picada.

Ingredientes para unos bizcochitos perfectos

Rinde: 30 bizcochitos medianos

  • 500 g de harina 0000.

  • 10 g de sal fina.

  • 1 cucharadita de azúcar.

  • 200 g de grasa vacuna (derretida, pero tibia).

  • 200 ml de agua tibia (aproximadamente).

  • 1 cucharadita de polvo de hornear (opcional, si los querés más aireados).

Cuando pruebes uno no podrás papar
En las panaderías, suelen venderse tibios porque el aroma a grasa recién horneada atrae a todos los clientes.

En las panaderías, suelen venderse tibios porque el aroma a grasa recién horneada atrae a todos los clientes.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Prepará la masa: en un bol grande mezclá la harina, la sal, el azúcar y el polvo de hornear.

  2. Agregá la grasa: incorporá la grasa derretida tibia y empezá a unir con las manos o una cuchara de madera.

  3. Sumá el agua de a poco: agregála en pequeñas cantidades hasta lograr una masa blanda, lisa y que no se pegue.

  4. Tapá la masa con un repasador y dejala reposar unos 20 minutos para que se relaje el gluten.

  5. Estirá la masa sobre la mesada enharinada hasta dejarla de 1 cm de grosor. Doblala en tres (como si fuera una carta), estirá nuevamente y repetí el plegado dos veces más. Esto le da el hojaldrado clásico.

  6. Cortá los bizcochitos: usá un cortante redondo o un vaso chico. Pinchalos con un tenedor para que no se inflen demasiado.

  7. Colocálos en una placa sin engrasar y llevá al horno precalentado a 200 °C por 15 a 20 minutos, hasta que estén doraditos.

Lleválos al horno y disfrutálos uno a uno
Los bizcochitos de grasa se popularizaron en las panaderías argentinas a principios del siglo XX como acompañamiento del mate.

Los bizcochitos de grasa se popularizaron en las panaderías argentinas a principios del siglo XX como acompañamiento del mate.

Los bizcochitos de grasa nacieron como una variante criolla de los “crackers” europeos, adaptados al gusto argentino. Se conservan perfectos en una lata o frasco hermético por hasta 5 días. Si querés que duren más, podés freezarlos y calentarlos unos minutos antes de servir. También se pueden hacer con grasa vegetal o manteca si querés una versión más suave. ¡Prepará el mate!.

