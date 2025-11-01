La receta de un clásico argentino que no podés dejar de probar: bizcochitos de grasa

1 cucharadita de polvo de hornear (opcional, si los querés más aireados).

En las panaderías, suelen venderse tibios porque el aroma a grasa recién horneada atrae a todos los clientes.

Prepará la masa: en un bol grande mezclá la harina, la sal, el azúcar y el polvo de hornear.

Agregá la grasa: incorporá la grasa derretida tibia y empezá a unir con las manos o una cuchara de madera.

Sumá el agua de a poco: agregála en pequeñas cantidades hasta lograr una masa blanda, lisa y que no se pegue.

Tapá la masa con un repasador y dejala reposar unos 20 minutos para que se relaje el gluten.

Estirá la masa sobre la mesada enharinada hasta dejarla de 1 cm de grosor. Doblala en tres (como si fuera una carta), estirá nuevamente y repetí el plegado dos veces más. Esto le da el hojaldrado clásico.

Cortá los bizcochitos: usá un cortante redondo o un vaso chico. Pinchalos con un tenedor para que no se inflen demasiado.