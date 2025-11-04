La Joaqui se viste de dragona: el look rojo que encendió las redes y marca tendencia

La Joaqui sorprendió con un impactante outfit en cuero rojo, alas de dragón y una máscara imponente, reafirmando su sello de fuerza y sensualidad.

La Joaqui volvió a prender fuego las redes sociales. En una de sus últimas publicación de Instagram, la cantante marplatense se presentó como “tu dragona de confianza”, acompañando la frase con una serie de fotos en las que luce un look tan provocador como poderoso. La artista, ícono de la escena urbana argentina, reafirmó una vez más su estilo único: desafiante, sensual y cargado de simbolismo.

Cuero rojo y sensual En las imágenes, La Joaqui aparece con un conjunto de cuero rojo con textura de reptil, ajustado al cuerpo y con detalles metálicos que recorren el frente. El mono sin mangas resalta su figura y combina a la perfección con un par de alas de dragón del mismo tono, de acabado brillante y estructura escultural. El look se completa con botas altas y un maquillaje de tonos rosados que contrasta con su melena oscura, recta y prolija.

Tu dragona de confianza (6) Foto: @lajoaqui En una de las tomas, la artista posa con una máscara de dragón que cubre su rostro casi por completo. El accesorio, elaborado con cuernos, escamas y un diseño que parece sacado de una fantasía medieval, refuerza la idea de transformación y poder que evoca el personaje de “la dragona”.

Las fotos fueron tomadas en un ambiente minimalista, con una silla tapizada en cuero rojo que complementa la paleta cromática del atuendo. Cada detalle -desde la textura del traje hasta la postura de la artista- parece pensado para transmitir una misma idea: fuerza, fuego y dominio.