Mendoza: la infografía de los destinos que más crecieron en 100 años

En un siglo, Mendoza dejó de ser un polo ferroviario y agrícola para convertirse en un destino líder de turismo del vino y la aventura. El crecimiento no fue parejo: hubo zonas que explotaron y otras que retrocedieron. La naturaleza y la montaña son lo más elegido (32%), seguidas por la gastronomía y el vino .

El Dique Potrerillos, inaugurado el 10 de diciembre de 2001, generó -entre otros beneficios- un uso regulado del río Mendoza para evitar inundaciones y un renacimiento del turismo con el embalse de 15 km 2 en su nivel normal. Foto: Archivo.

Los últimos datos (2025 y 2026) en cuanto a frecuencia de visitas a la provincia según la Dirección de Desarrollo Turístico e Innovación.

Un repaso claro, con datos y fuentes, sobre dónde se avanzó más, dónde se perdió y qué explica el mapa turístico actual.

Valle de Uco: lujo global y desigualdad local

El mayor salto turístico ocurrió en el Valle de Uco, que pasó de zona agrícola a polo premium internacional. Inversiones desde los 90, vinos de alta gama y arquitectura de bodegas lo posicionaron globalmente.

Lo mejor y lo peor: la calidad del vino, las divisas y el empleo calificado por un lado y por otro, el encarecimiento local y la desigualdad territorial.

Potrerillos y Cacheuta: boom cercano y renacimiento

Potrerillos explotó tras la apertura del dique (2001) como capital outdoor, mientras Cacheuta renació tras décadas de abandono, luego del aluvión de 1934. Hoy ambos concentran escapadas cortas, según el Ministerio de Turismo y Cultura de Mendoza.

Lo mejor y lo peor: accesibilidad, naturaleza y turismo todo el año (por un lado) y presión ambiental y urbanización desordenada (por otro).

Sur mendocino: de Las Leñas (Malargüe) a un San Rafael masivo

El sur combina dos modelos: Las Leñas, inaugurado el 16 de julio de 1983 como centro de esquí internacional, y San Rafael, que se masificó con un turismo nacional accesible. Este 2026 San Rafael inició la temporada 2026 con un 60% de ocupación turística, consolidándose como destino líder en Cuyo, con picos superiores al 82% en las cabañas situadas junto al Atuel y el Diamante, seguidas por los aparts (57,9%) y hoteles (40,7%).

Valle Grande es una de las atracciones de Mendoza más visitadas Foto: Emetur Valle Grande es una de las atracciones de Mendoza más visitadas Foto: Emetur

Lo mejor y lo peor: diversidad (nieve + verano) y alcance nacional, y dependencia climática (nieve) y estacionalidad.

Alta montaña y Ciudad: consolidación y límites

La alta montaña creció sostenidamente: el Aconcagua alcanzó récords recientes de ascensos, mientras que el Gran Mendoza se consolidó como polo gastronómico y cultural, según datos oficiales provinciales.

Lo mejor y lo peor: posicionamiento global y oferta urbana, y el lado B, la saturación en picos de temporada y la fragilidad ambiental.

Balance

Dónde más se avanzó : Valle de Uco (vino + lujo + exportación)

(vino + lujo + exportación) Dónde más creció recientemente : Potrerillos ( turismo corto y activo)

Potrerillos ( corto y activo) Dónde hay más equilibrio: Ciudad de Mendoza y Alta Montaña.

Pero el mapa no es homogéneo:

El oeste y el Valle de Uco avanzan fuerte

avanzan fuerte El sur depende de la estacionalidad

Y los corredores cercanos están al límite de su capacidad

INFO MZA 100a

Muchos coinciden en que el desafío ya no es crecer, sino que ordenar, equilibrar y sostener ese crecimiento.