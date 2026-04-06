Turismo en Mendoza: muchos visitantes, pero menos plata en hoteles

El presidente de la Cámara Hotelera de Mendoza , Marcelo Rosental, realizó un balance positivo del fin de semana extralargo aunque advirtió sobre una caída en el gasto y la rentabilidad del sector. “En términos generales fue un buen fin de semana largo en toda Argentina y Mendoza fue uno de los destinos más buscados”, afirmó en diálogo con MDZ Radio .

“Nosotros teníamos previsto alrededor de un 65-70% y ese número fue superado”, señaló, y precisó que “por lo menos los hoteles en Ciudad, seguramente un 80% promedio”. Además, indicó que destinos como Valle de Uco y San Rafael “fueron superados”, al ser opciones de cercanía más elegidas.

Sin embargo, aclaró que el comportamiento del turista mostró cambios: “Hubo reservas de último minuto, las estadías fueron más cortas, el turismo fue muy sensible al tema precio y se gastó mucho menos”. En esa línea, agregó: “No escapa la realidad, de hecho también la estadía promedio es menor que la del año pasado, pero eso es una realidad nacional”.

06-04-2026 - MC - MARCELO ROSENTAL - PRESIDENTE DE LA CÁMARA HOTELERÍA DE MENDOZA

Rosental remarcó las dificultades económicas que atraviesa el sector hotelero. “Imposible aumentar en este contexto”, sostuvo sobre las tarifas, y explicó: “Estamos teniendo tarifas en dólares históricas para la plaza. Tarifas mucho más bajas de lo que deberíamos tener”.

En ese marco, advirtió sobre el impacto en la rentabilidad: “La rentabilidad en los hoteles bajó muchísimo, necesitamos mucha más ocupación para subir los costos que tenemos”.

Otro de los ejes planteados fue la competencia del alojamiento informal. “El perjuicio sigue estando”, aseguró, y detalló que “30% de la gente que viene a Mendoza, más o menos, va a casas particulares” y que “hay un 20% de ese turismo que viene, que va a todo este tipo de ofertas informales”.

“Es altísimo”, definió sobre el porcentaje, y agregó: “Nos preocupa hace bastante tiempo, y todavía no hay una solución definida”. En ese sentido, consideró que “cada plaza tiene que empezar a tener herramientas de control y gestión para que esto se disminuya a los mínimos posibles”.

También planteó una cuestión de seguridad: “Los hoteles debidamente habilitados son seguros para el turismo. Un departamento que no tiene absolutamente nada, ni un seguro, ni nada. Le pasa algo ahí, ¿quién responde?”.

Un inicio de año en recuperación, pero con desafíos estructurales

Sobre el desempeño general del año, Rosental sostuvo: “El balance en este trimestre que acaba de empezar es positivo”. Y explicó: “Se está empezando a recuperar levemente la plaza”.

No obstante, insistió en que el contexto sigue siendo complejo: “Seguimos estando en una posición delicada”. Entre los factores, mencionó los costos: “Necesitamos más ocupación para pagar los costos operativos” y advirtió sobre la carga impositiva: “Tenemos una diferencia a nivel de la región importantísimo”.

Finalmente, destacó el posicionamiento del destino: “Es importante que la plaza esté entre las más elegidas de Argentina y siga estando”, y concluyó: “Seguimos teniendo una propuesta de servicios y experiencias acá en Mendoza que no tiene igual en Argentina”.