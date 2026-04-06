Pistolas taser: cómo son las intervenciones de "disuasión visual" en Mendoza

Personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) de la Policía de Mendoza realizó una nueva intervención exitosa con pistolas taser 7 en un edificio ubicado en calle Montevideo de Ciudad durante el fin de semana, aunque no se necesitó de la utilización del dispositivo.

El personal acudió al lugar por una situación de violencia en el interior de un departamento, donde un hombre "se encontraba agresivo y había generado temor entre los vecinos y su entorno familiar", indicaron.

Ante ese escenario, y frente a la resistencia inicial, los efectivos activaron el dispositivo en modo "disuasivo visual" —una función propia de las taser de última generación incorporadas en 2025-.

La medida permitió que el sujeto depusiera su actitud, controlar el episodio, resguardar a las personas involucradas y concretar la aprehensión sin necesidad de efectuar la descarga eléctrica.

Policía de Mendoza con pistolas Taser Policía de Mendoza con pistolas Taser Prensa Gobierno

El caso se suma a intervenciones recientes en Malargüe y General Alvear, donde también se utilizaron estos dispositivos fuera de las Fuerzas de Operaciones Especiales.

En Malargüe, la herramienta fue clave para disuadir a una persona armada con un cuchillo, mientras que en General Alvear se aplicó en una situación de alteración en la vía pública. En ambos casos, se logró reducir a los involucrados sin efectuar descargas y sin que se registraran personas heridas.

Taser en toda la provincia

Actualmente, la distribución de estos dispositivos alcanza a todo el territorio provincial, con 10 pistolas taser 7 asignadas a cada una de las seis jefaturas distritales, en manos de personal policial convencional que completó la capacitación correspondiente.

A este despliegue se suma la incorporación en unidades operativas, como el GES, la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y los Centros de Apoyo Táctico Policial (CATACPOL) distribuidos en las distintas regiones, como Capital, zona Sur, Valle de Uco y zona Este.

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En ese marco, ya son 1.321 los efectivos policiales habilitados como operadores de taser en Mendoza. La capacitación se extendió a la totalidad del personal que cumple funciones como oficiales de servicio en comisarías, subcomisarías y destacamentos, garantizando presencia operativa en todo el territorio.

Además, el entrenamiento alcanzó a distintas unidades y cuerpos especializados, entre ellos Infantería, Policía Rural, Policía Vial, Investigaciones, UEP, Policía Turística, Bomberos y áreas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, así como a las Fuerzas de Operaciones Especiales.

De manera complementaria, algunos jefes de dependencias también optaron por realizar el curso de operadores, fortaleciendo la conducción en territorio, aunque su capacitación no era obligatoria.