Javier Milei "empoderó" a Manuel Adorni en la reunión de gabinete y les pidió a los ministros que "centralicen todo en él"

Luego de mantener una reunión bilateral con su par de Chile, José Antonio Kast , el presidente Javier Milei encabezó este mediodía una reunión de gabinete en Casa Rosada, donde a su lado estaba el jefe de ministros, Manuel Adorni , quien sigue en el ojo de la tormenta por las denuncias judiciales sobre su patrimonio.

Fuentes oficiales señalaron que si bien el mandatario protagonizó el encuentro, el exvocero "supervisó" el avance de las gestiones de cada una de las áreas, con el objetivo de recuperar el control del Gobierno, tras semanas de parálisis política por sus polémicos viajes e inmuebles.

Asistieron al cónclave el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , con el objetivo de acelerar la agenda legislativa del oficialismo, tras la sesión por la reforma de la Ley de Glaciares.

A su vez, se destaca la cercanía de Karina Milei y Menem con el asesor Santiago Caputo , en un contexto que sigue siendo tenso para la interna libertaria, en medio de posibles cambios en algunas áreas, además de la situación tambaleante de Adorni.

Fuentes oficiales que presenciaron la reunión de ministros señalaron que el presidente "empoderó a Adorni" y le pidió a sus funcionarios que "centralicen todos sus temas con él" con el objetivo de que sea quien coordine todas las tareas dentro del Gobierno.

"Ya no es un tema de respaldo, que es claro. Quiere que toda la gestión pase por él, empoderarlo para salir de que está todo paralizado por él", señalaron fuentes cercanas al exvocero.

Milei se quedó una hora en la reunión de gabinete. La hora siguiente la protagonizó el expanelista, quien sigue en silencio y delega todas sus complicaciones judiciales con su abogado.

Adorni se reunió este lunes con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y prevé hacer lo propio mañana con su par de salud, Mario Lugones, y de Defensa, Luis Presti.