Malvinas, fronteras exprés, salida al Pacífico y un prófugo: de qué hablaron Javier Milei y José Antonio Kast
El presidente argentino y su par chileno mantuvieron su primera reunión bilateral, enfocado en una agenda económica y de seguridad.
El presidente Javier Milei se reunió este lunes con su par chileno, José Antonio Kast, en su primer encuentro bilateral desde que el trasandino asumió el 11 de marzo. Tal como adelantó MDZ, la agenda se enfocó en avanzar en acuerdos comerciales y de seguridad, que vienen hablando en los últimos meses.
De acuerdo con lo consignado oficialmente, Kast “reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. “Y reafirmó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”, agregaron.
En este marco, los mandatarios instruyeron a los cancilleres a mantener una reunión de trabajo “ampliada” en la que coincidieron en la relevancia de generar mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas; la expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados; la integración y complementación energética y minera y la generación de oportunidades para el sector privado. Estos eventuales acuerdos comerciales permitirían que los resultados de la actividad minera de Argentina puedan pasar por Chile y poder exportarse por el océano pacífico.
Cooperación bilateral entre Chile y Argentina
En materia de seguridad pública, los cancilleres conversaron sobre “la relevancia de profundizar la cooperación bilateral, fortalecer el intercambio oportuno de información y buenas prácticas, y avanzar en el desarrollo de capacidades que contribuyan a la protección de sus ciudadanos”, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado transnacional y delitos conexos. En este sentido, el Canciller de Chile agradeció los esfuerzos desplegados y apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina respecto del proceso de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza.
En este contexto, ambos diplomáticos reafirmaron su compromiso de continuar cooperando en el continente antártico, destacando la relación estratégica entre ambos países sustentada en los valores y principios del Sistema del Tratado Antártico.
Mejoras en los pasos fronterizos y el comercio internacional
Asimismo, destacaron como un tema “prioritario” la necesidad de mejorar la conectividad física y digital entre Argentina y Chile a través de la modernización de los pasos fronterizos y la optimización de los procedimientos de control en frontera a través de la digitalización, simplificación y mayor coordinación entre las autoridades competentes a fin de facilitar el tránsito de turistas y mercaderías y reducir los tiempos de espera, siempre resguardando adecuados estándares de seguridad.
“La mejora de los pasos fronterizos, además de potenciar la conectividad y el comercio internacional, permitirá reducir los costos logísticos y posicionar a ambos países como plataformas de articulación en América del Sur y los mercados globales. En esta línea, coincidieron en avanzar en el desarrollo de rutas y corredores binacionales prioritarios”, afirmaron.