Malvinas, fronteras exprés, salida al Pacífico y un prófugo: de qué hablaron Javier Milei y José Antonio Kast

El presidente Javier Milei se reunió este lunes con su par chileno, José Antonio Kast, en su primer encuentro bilateral desde que el trasandino asumió el 11 de marzo. Tal como adelantó MDZ, la agenda se enfocó en avanzar en acuerdos comerciales y de seguridad, que vienen hablando en los últimos meses.

De acuerdo con lo consignado oficialmente, Kast “reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. “Y reafirmó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”, agregaron.

En este marco, los mandatarios instruyeron a los cancilleres a mantener una reunión de trabajo “ampliada” en la que coincidieron en la relevancia de generar mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas; la expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados; la integración y complementación energética y minera y la generación de oportunidades para el sector privado. Estos eventuales acuerdos comerciales permitirían que los resultados de la actividad minera de Argentina puedan pasar por Chile y poder exportarse por el océano pacífico.

Kast saludando a Karina Milei y Manuel Adorni Kast saludando a Karina Milei y Manuel Adorni Cooperación bilateral entre Chile y Argentina En materia de seguridad pública, los cancilleres conversaron sobre “la relevancia de profundizar la cooperación bilateral, fortalecer el intercambio oportuno de información y buenas prácticas, y avanzar en el desarrollo de capacidades que contribuyan a la protección de sus ciudadanos”, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado transnacional y delitos conexos. En este sentido, el Canciller de Chile agradeció los esfuerzos desplegados y apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina respecto del proceso de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza.

En este contexto, ambos diplomáticos reafirmaron su compromiso de continuar cooperando en el continente antártico, destacando la relación estratégica entre ambos países sustentada en los valores y principios del Sistema del Tratado Antártico.