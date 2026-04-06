Javier Milei y Kast se reunieron en Casa Rosada y avanzaron en acuerdos comerciales y de seguridad

El presidente Javier Milei recibió esta mañana en Casa Rosada a su par de Chile , José Antonio Kast , en el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder. Al término, saludaron desde el balcón al público que se hizo presente en Plaza de Mayo.

Milei y Kast mantuvieron un encuentro bilateral acompañados por el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno , y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

A continuación compartieron una reunión ampliada en el Salón Eva Perón, de la que también participaron, por Chile, el embajador en la República Argentina, Gonzalo Uriarte; la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; el secretario general de Política Exterior, Frank Tressler; y el asesor internacional de la Presidencia, Eitan Bloch.

Por la Argentina asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni ; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

Milei, quien asistió en marzo a la asunción de su par trasandino, califica a Kast como "su amigo". Ambos referentes de la ultraderecha se conocieron en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) celebrada en São Paulo en 2022.

El líder del Partido Republicano representa un aliado de relevancia para Milei en la región, donde el fundador de La Libertad Avanza pretende mostrarse como el principal referente de derecha del continente, en un rotundo alineamiento con Donald Trump.

Durante los dos años que convivieron en sus gestiones, no hubo contactos entre el libertario y Boric. Abundaron los conflictos diplomáticos y saludos muy fríos en algunas actividades del Mercosur y en especial en la asunción del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

"Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile", había expresado Milei en redes sociales cuando obtuvo el derechista Kast obtuvo su victoria. "Un paso más en nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI", agregó.