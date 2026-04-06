En otra muestra de apoyo, Javier Milei se sentó al lado de Manuel Adorni en otra reunión de Gabinete

El presidente encabezó el encuentro de ministros en Casa Rosada, junto al jefe de gabinete, quien "supervisó" el avance de cada una de las áreas. Asistieron Martín Menem y Patricia Bullrich para proseguir con la agenda parlamentaria.

Luego de mantener una reunión bilateral con su par de Chile, José Antonio Kast, el presidente Javier Milei encabezó este mediodía una reunión de gabinete en Casa Rosada, donde a su lado estaba el jefe de ministros, Manuel Adorni, quien sigue en el ojo de la tormenta por las denuncias judiciales sobre su patrimonio.

Fuentes oficiales señalaron que si bien el mandatario protagonizó el encuentro, el exvocero "supervisó" el avance de las gestiones de cada una de las áreas, con el objetivo de recuperar el control del Gobierno, tras semanas de parálisis política por sus polémicos viajes e inmuebles.

Asistieron al cónclave el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con el objetivo de acelerar la agenda legislativa del oficialismo, tras la sesión por la reforma de la Ley de Glaciares.

A su vez, se destaca la cercanía de Karina Milei y Menem con el asesor Santiago Caputo, en un contexto que sigue siendo tenso para la interna libertaria, en medio de posibles cambios en algunas áreas, además de la situación tambaleante de Adorni.