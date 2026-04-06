Tensión en Medio Oriente: Javier Milei ratificó su apoyo a Estados Unidos e Israel y criticó a Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei volvió a sacudir el tablero geopolítico con una serie de definiciones contundentes brindadas al diario español El Debate. En una extensa charla, el mandatario ratificó su alineamiento internacional, analizó la libertad individual frente a la vida y la muerte, y cargó contra el gobierno de Pedro Sánchez , comparándolo con el kirchnerismo.

Al ser consultado sobre la escalada bélica en Medio Oriente y el rol de las potencias occidentales, Milei no dejó lugar a dudas sobre su posicionamiento. "Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel" , sentenció.

El mandatario argumentó que el conflicto no es solo territorial, sino de valores: "Israel es un Estado que acepta convivir con otros; Irán no, lo quiere exterminar". Según el libertario, atacar a Israel es atacar los valores judeocristianos sobre los cuales se construye el capitalismo de libre empresa .

Otro de los puntos álgidos de la entrevista fue la postura del presidente sobre la eutanasia , un tema de gran sensibilidad en España. Milei se definió como un "vitalista" y explicó su visión desde la perspectiva del liberalismo:

"Para mí la vida es un regalo que debemos honrar. Si usted me pregunta, yo estoy en contra de la eutanasia. Pero mientras lo que hace no dañe a otros, yo no me meto en la vida de las personas. La decisión final es suya".

En una de sus comparaciones más polémicas, el presidente argentino afirmó que "drogarse es una suerte de eutanasia en cuotas". Además, reveló que vive bajo la premisa de "vivir cada día como si fuera el último", basándose en las Meditaciones de Marco Aurelio para priorizar lo que verdaderamente importa.

Críticas a Pedro Sánchez: "Es más que deplorable"

Milei también profundizó su enfrentamiento dialéctico con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. El mandatario argentino aseguró que España está sufriendo los "preliminares de la inmundicia del socialismo del siglo XXI".

Sobre el marco geopolítico de España, según Milei, Sánchez "ya hubiera destruido" a los españoles si no fuera por los límites que impone la Unión Europea a su poder. El Presidente reveló un dato curioso sobre la migración: "Estamos recibiendo a muchos argentinos que se fueron y ahora vuelven espantados porque en España están viendo la foto del kirchnerismo".

Al ser consultado por una palabra para definir a Sánchez, Milei fue lapidario: "¿Tiene alguna palabra peor que deplorable?", cerró, dejando en claro que la relación diplomática entre ambos gobiernos atraviesa su momento más gélido.