La encuesta que incomoda a Karina Milei y tensa la interna en LLA: quién supera en imagen positiva a un presidente que va en picada

Alrededor del 60% de los argentinos consideró en marzo que la situación económica del país es negativa, lo que representa un aumento de 12 puntos respecto de febrero. En paralelo, la imagen positiva del presidente Javier Milei registró una caída de siete puntos entre el segundo y el tercer mes del año.

Los datos surgen de una encuesta realizada por la consultora Zentrix, basada en 1.198 casos relevados entre el 10 y el 19 de marzo, con un margen de error de +/- 2,83%.

En cuanto a la valoración de dirigentes, el estudio muestra que, dentro del oficialismo, Javier Milei dejó de ser la figura mejor posicionada y fue superado por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich .

De acuerdo al relevamiento, Javier Milei alcanza una imagen positiva del 40,3%, por debajo del 47% que registraba en febrero. Al mismo tiempo, su imagen negativa trepó al 51%, cinco puntos más que el 46% del mes anterior.

Por su parte, Patricia Bullrich presenta una imagen positiva del 42,7%, superior a la del presidente, y una negativa más baja, ubicada en 50,3%.

Patricia Bullrich y Karina Milei atraviesan una tensa relación Patricia Bullrich y Karina Milei atraviesan una tensa relación Noticias Argentinas

En relación con la percepción económica, el 59,7% de los encuestados calificó la situación del país como negativa en marzo, casi 13 puntos más que en febrero, cuando ese indicador se ubicaba en el 47%.

Además, la aprobación de la gestión de Javier Milei se ubicó en 38,5%, mientras que la desaprobación ascendió al 53%. Un mes antes, estos valores eran de 45% y 44%, respectivamente.

Otro dato relevante del informe indica que el 83,9% de los consultados aseguró que su salario no logra superar la inflación.

En cuanto a la oposición, la encuesta también midió a Axel Kicillof y Juan Grabois. El gobernador bonaerense registró una imagen positiva del 33,8% y una negativa del 57,3%, mientras que el dirigente de Patria Grande obtuvo un 33,2% de positiva y un 57% de negativa.