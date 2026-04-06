"¿Qué hicieron con Loan?": la desgarradora carta de los papás del nene a Javier Milei

La búsqueda de Loan Danilo Peña , desaparecido el 13 de junio de 2024, sumó este lunes un nuevo capítulo cuando sus papás, María Luisa Noguera y José Mariano Peña, enviaron una carta dirigida al presidente Javier Milei y a la Corte Suprema de Justicia , con el objetivo de denunciar el estancamiento del expediente.

En el texto, la familia expresa su desesperación ante lo que consideran una "parálisis" del sistema judicial que beneficia a los imputados . “Es la única instancia capaz de provocar el quiebre de los acusados y obtener la verdad que hoy se nos niega: dónde está Loan y qué hicieron con él ”, dictó parte del escrito.

Además, la carta denunció presuntas fallas estructurales en la provincia de Corrientes que impiden que la causa por sustracción de menores llegue a una definición . La familia aseguró que existen cargos de jueces sin cubrir y subrogancias que dificultan la conformación de un tribunal estable para llevar adelante el proceso.

También, marcaron que, al no contar con un cronograma judicial claro, se atenta contra la recolección de pruebas y la posibilidad de hallar al niño con vida.

Por último, recordaron que el acceso a la justicia en un "plazo razonable" es un derecho constitucional y un compromiso asumido por la Argentina en tratados internacionales.

Qué exigen para que avance la causa

A través del documento, los padres de Loan solicitaron al Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para cumplir con las siguientes demandas. Primero, pidieron nombrar a los magistrados necesarios para que el tribunal deje de estar incompleto.

Segundo, eliminar los impedimentos burocráticos que mantienen frenado el avance del expediente y, por último, garantizar que el debate oral se inicie en un plazo máximo de dos meses para evitar que la causa prescriba socialmente.

Hasta el momento, desde la Casa Rosada o desde el máximo tribunal argentino no se ha emitido una respuesta oficial a la carta de la familia Peña.