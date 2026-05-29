Rescataron más de 70 animales de un criadero ilegal en Luján de Cuyo

Más de 70 animales fueron rescatados durante un operativo realizado en un criadero ilegal que funcionaba en condiciones irregulares en Luján de Cuyo . Los ejemplares eran alimentados entre residuos y el predio no reunía requisitos sanitarios ni de seguridad. Dos sospechosos fueron demorados.

El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta 84 , en la zona de Puesto Bechara , en el marco de tareas vinculadas al Plan Estratégico Contra el Abigeato .

Durante la intervención, efectivos de la Delegación Centro de Policía Rural , con apoyo de personal de la Delegación Este , efectivos montados, motociclistas y organismos de control provinciales y municipales, constataron la existencia de un criadero clandestino de porcinos, ovinos y caprinos.

De acuerdo con la información oficial, los animales se encontraban en un ambiente rodeado de basura y residuos acumulados, además de registrarse presuntas infracciones relacionadas con maltrato animal , contaminación ambiental y violación de normas sanitarias.

Tras inspeccionar el predio, que cuenta con más de 130 hectáreas y sectores de difícil acceso entre dunas, malezas y escombros, los uniformados lograron rescatar 69 porcinos y cuatro ovinos .

Moviles-policiales El operativo policial en el criadero ilegal de Luján de Cuyo. Gentileza.

Los animales fueron trasladados a espacios habilitados y quedaron a disposición de la Justicia y de la Dirección Provincial de Ganadería. Asimismo, dos sujetos fueron puestos a disposición judicial en el marco de la investigación.

Por otra parte, personal de Ganadería realizó la toma de muestras para determinar si parte de la carne hallada en el lugar corresponde a origen equino. Los análisis fueron remitidos al laboratorio del organismo y se aguarda el resultado de los estudios.

La causa continúa bajo investigación mientras avanzan las actuaciones vinculadas a las condiciones en que funcionaba el establecimiento clandestino.