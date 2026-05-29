Claudio Barrelier amplió su declaración: admitió que la nena del video es Agostina Vega

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó este viernes un giro clave. Claudio Barrelier , único detenido e imputado en la causa, fue trasladado nuevamente a Tribunales II por orden del fiscal Raúl Garzón para ampliar su declaración indagatoria.

Según trascendió tras más de una hora de audiencia, Barrelier reconoció que la adolescente que aparece en el video ingresando a su vivienda de barrio Cofico durante la noche del sábado es Agostina y no su hija, como había sostenido inicialmente.

La admisión coincide con lo que venían señalando la familia de la joven y los investigadores, quienes consideraban que las imágenes mostraban claramente a la adolescente de 14 años desaparecida desde el pasado 23 de mayo.

De acuerdo con los elementos reunidos en la causa, Agostina fue captada por cámaras de seguridad ingresando a la vivienda de Barrelier alrededor de las 22.30. Los investigadores sostienen que su teléfono celular permaneció activo durante varias horas en esa zona antes de dejar de emitir señal.

El abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, confirmó que su cliente fue citado para precisar aspectos de su declaración y aclarar distintas líneas investigativas, entre ellas las vinculadas a un Ford Ka negro mencionado en el expediente.

“El objetivo fue precisar algunas cuestiones que el fiscal consideró necesarias”, indicó el letrado, quien además ratificó que continuará al frente de la defensa del imputado y negó versiones sobre una posible renuncia.

Según trascendió, admitió que mintió en primera instancia sobre la identidad de la nena con la que ingresó a su vivienda para proteger a su propia hija y evitar represalias. Asimismo, explicó que estuvo 20 minutos y solo en el garaje. Asimismo, según la defensa insistió en que la buscó un auto rojo y se retiró de allí. Este vieres por la noche, un nuevo procedimiento se realiza en esa propiedad de barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba.

Mientras tanto, la fiscalía profundiza los rastrillajes en barrio Ampliación Ferreyra, donde se desplegó un importante operativo con drones, perros adiestrados y personal especializado. Además, una antena de telefonía habría ubicado a Barrelier en esa zona, dato que motivó las tareas de búsqueda.

Con la confirmación de que la joven que aparece en el video es Agostina, la investigación concentra ahora sus esfuerzos en reconstruir qué ocurrió después de su ingreso a la vivienda y determinar su paradero. La expectativa está puesta en los nuevos elementos que puedan surgir de la declaración ampliada del principal sospechoso.