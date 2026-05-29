El fiscal del caso de Agostina Vega confirmó que la chica del video era la adolescente desaparecida

La causa por la desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que es intensamente buscada en Córdoba, avanza día a día. Este viernes, el fiscal Raúl Garzón habló con la prensa: "Están todos los recursos de la Provincia y de la Nación abocados a esto".

"La peor de las hipótesis es la desaparición, es el peor estado. Queremos que esto llegue a su fin, sea con el desenlace que sea", destacó el encargado de la investigación.

Sobre los allanamientos y rastrillajes efectuados, Garzón explicó que la gran parte de la prueba ya fue recolectada, pero "pueden haber lugares que amplían" el área de trabajo de los sabuesos.

En relación al video tomado en la puerta de la casa de Claudio Barrelier, el fiscal expresó: "Todo indica que la chica es Agostina".

Al mismo tiempo que el fiscal declaró ante la prensa, trascendió un comunicado oficial sobre el caso bajo la firma del Estudio Jurídico Alaniz-Torreani & Asociados.

El buffet de abogados que interviene en la causa penal difundió, al igual que Garzón, que la persona registrada en las filmaciones incorporadas al expediente, en el momento en que ingresa al domicilio de un hombre apellidado Barrelier, es efectivamente Agostina.

Además, se aseguró que las medidas de relevancia y los allanamientos programados para la jornada se concentran geográficamente en la provincia de Córdoba.

Finalmente, en unísono con el fiscal, comentaron que Barrelier se mantiene como el único acusado en el expediente, y sumaron que su reciente declaración no modificó la hipótesis fiscal, por lo que la línea de investigación principal sigue orientada en torno a su presunta responsabilidad en la desaparición.