La madre de Agostina Vega apuntó a una nueva pareja de Barrelier y pidió investigarla

En medio de una nueva movilización para reclamar la aparición de Agostina Vega , su madre, Melisa Heredia, lanzó fuertes sospechas sobre una mujer apuntada como la nueva pareja de Claudio Barrelier , el único detenido e imputado en la causa.

La marcha se realizó en la tarde de este viernes por las calles del centro de Córdoba y reunió a familiares, amigos y vecinos que volvieron a exigir respuestas sobre el paradero de la adolescente desaparecida hace seis días.

Durante una entrevista con la prensa, Melisa aseguró que confía en el trabajo de la Fiscalía, aunque admitió que evita seguir las noticias por la angustia que le provoca el caso. “Necesito que mi hija aparezca, se la pido a quien la tiene que me la devuelva”, expresó.

Consultada sobre las últimas líneas de investigación y un supuesto Ford Ka negro mencionado en la causa, la mujer apuntó directamente a una persona cercana al detenido.

“Yo quiero que investiguen a esa mujer. Debe tener algo que ver con mi hija, ella lo apaña mucho a él”, afirmó. Según relató, se trataría de una presunta amante de Barrelier identificada como Soledad.

Heredia sostuvo que la mujer estuvo presente en un momento en que el padre de Agostina enfrentó al acusado y aseguró que intentó defenderlo. “La he visto dos veces en mi vida y habló de mí como si me conociera”, señaló.

La búsqueda de Agostina Vega

Las declaraciones se produjeron mientras continúan los allanamientos, peritajes y rastrillajes ordenados por el fiscal de la causa, que mantiene abiertas distintas hipótesis para intentar determinar qué ocurrió con la adolescente.

En tanto, Claudio Barrelier, el detenido por la presunta privación ilegítima de la libertad de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, volverá a declarar esta tarde ante el fiscal Raúl Garzón, según informó su abogado Jorge Sánchez Del Bianco.

Según trascendió, se le expondrán las pruebas existentes hasta el momento y podría agravarse su imputación.

Cabe recordar que Barrelier ya había declarado por casi tres horas el jueves, y ahora se espera una ampliación de la indagatoria.