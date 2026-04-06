El Gobierno le suspendió la acreditación a seis medios tras la filtración del financiamiento de ruso

Los seis medios a los que le suspendieron la acreditación para la cobertura de Casa Rosada y Diputados son C5N, FM La Patriada, El Destape, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito.

Este lunes, el Gobierno de Javier Milei le suspendió la acreditación a seis periodistas que cubren la actividad política en la Casa Rosada. El oficialismo sostiene que esta medida se tomó por el presunto vínculo entre estos medios con los espías rusos, luego de la filtración que se conoció el viernes.

Los acreditados suspendidos en Casa Rosada son de los siguientes medios: C5N, FM La Patriada, El Destape, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito. Se trata de seis de los medios que figuran en la filtración de empresas periodísticas que habrían recibido dinero de espías rusos como parte de una campaña de difamación contra el presidente Javier Milei en 2024.

Sin embargo, hay dos medios que figuran en ese listado que no fueron suspendidos: Infobae y El Cronista.

Los periodistas se anoticiaron de esto a medida que ingresaban a la Casa Rosada para cubrir la reunión de gabinete, que contó con la presencia de Javier Milei, en respaldo a Manuel Adorni, luego del escándalo por sus propiedades sin declarar.