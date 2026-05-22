El Súper RIGI encabeza la nueva tanda de proyectos que el Gobierno envía al Congreso

Mediante un tuit publicado en su cuenta oficial de X, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional enviará al Congreso de la Nación una nueva tanda de proyectos de ley para su tratamiento parlamentario. El paquete incluye cuatro iniciativas: la Ley de Ludopatía, el Súper RIGI, la Ley de Lobby y cambios en la Ley de Etiquetado Frontal, en una movida con la que la Casa Rosada busca volver a ordenar la agenda legislativa alrededor de reformas económicas, regulatorias y de transparencia pública.

El anuncio llegó después de una jornada de reuniones políticas de Adorni en Casa Rosada. Según trascendió, el jefe de Gabinete mantuvo un encuentro con el canciller Pablo Quirno, al que luego se sumó la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. La definición también había sido conversada previamente con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. “En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Super RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, publicó Adorni.

En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: - Ley de Ludopatía - Super RIGI - Ley de Lobby - Etiquetado Frontal Dios bendiga a la República Argentina. Fin.

El proyecto que aparece como prioridad dentro del paquete es el Súper RIGI, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado junto con la Ley Bases. La iniciativa apunta a generar mejores condiciones fiscales y regulatorias para atraer capitales hacia sectores productivos que el Gobierno considera estratégicos o aún poco desarrollados en el país. Entre los lineamientos mencionados figuran una reducción de la carga impositiva para las empresas alcanzadas, amortización acelerada de inversiones y menores costos vinculados a operaciones de importación y exportación.

Otro de los proyectos estará centrado en la ludopatía, especialmente en el acceso de menores de edad y jóvenes a plataformas de apuestas online. El Gobierno busca avanzar con una regulación propia después de haber cuestionado la redacción de una iniciativa opositora que ya había tenido tratamiento legislativo. La intención oficial sería poner el foco en los mecanismos de control digital, la prevención de la adicción al juego y la forma en que las casas de apuestas llegan a públicos vulnerables.

La reforma de la Ley de Etiquetado Frontal también forma parte de la agenda enviada al Congreso. El Ejecutivo pretende modificar el esquema vigente de advertencias nutricionales, con cambios en el criterio de cálculo de los nutrientes críticos que determinan la presencia de los octógonos negros. Además, la iniciativa apunta a revisar restricciones actuales sobre el uso de personajes, celebridades, deportistas o dibujos animados en envases de productos alcanzados por la normativa.

La Ley de Lobby, en tanto, busca regular la llamada gestión de intereses ante funcionarios y legisladores. Aunque los detalles finales deberán conocerse con el texto formal del proyecto, este tipo de iniciativas suele apuntar a transparentar reuniones, contactos y gestiones de empresas, cámaras, organizaciones o particulares que intentan incidir sobre decisiones públicas. En el Congreso ya existen antecedentes de propuestas para crear registros públicos, digitales y obligatorios de gestores de intereses.

Con esta nueva tanda de proyectos, el Gobierno intenta sostener la iniciativa política en el Congreso y marcar una hoja de ruta propia para las próximas semanas. La apuesta combina incentivos a la inversión, cambios regulatorios, control sobre apuestas online y una discusión sensible sobre alimentación y consumo. Ahora, el avance de cada expediente dependerá de la capacidad del oficialismo para construir mayorías en ambas cámaras, en un escenario legislativo donde cada reforma exige negociación fina.