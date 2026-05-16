LLL Oil: cómo es el proyecto de YPF en Vaca Muerta que busca generar exportaciones por USD 100.000 millones

La petrolera YPF formalizó su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) con el megaproyecto LLL Oil, una iniciativa que apunta a transformar a Vaca Muerta en uno de los mayores polos exportadores de petróleo de la región.

El plan contempla inversiones por USD 25.000 millones durante los próximos 15 años y prevé generar más de USD 100.000 millones en exportaciones a lo largo de su vida útil.

El anuncio fue difundido por el presidente de la compañía, Horacio Marín, quien aseguró que el proyecto marcará “una nueva etapa” para la industria energética argentina. Según explicó, el desarrollo no sólo implicará una fuerte inyección de capital, sino también un salto de escala en producción y competitividad internacional.

LLL Oil fue diseñado como un esquema integrado de explotación en áreas contiguas de Vaca Muerta, donde distintos bloques compartirán infraestructura, equipos de perforación, sistemas de fractura hidráulica y logística vinculada al abastecimiento de arena y agua. La estrategia apunta a reducir costos y aumentar la eficiencia operativa para competir en el mercado global.

El programa prevé perforar 1.152 pozos y alcanzar hacia 2032 una producción sostenida de 240.000 barriles diarios de petróleo. La totalidad del crudo extraído será destinada a exportación mediante el sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), integrado por YPF junto a empresas como Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell.

Ese sistema contempla un oleoducto con capacidad inicial para transportar hasta 550.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliarse a 700.000 barriles por día. Sólo esa infraestructura demandará una inversión cercana a USD 3.000 millones.

En paralelo, el proyecto también contempla producción de gas natural, aunque en este caso el destino será el mercado interno. Se estima que LLL Oil aportará alrededor de 10 millones de metros cúbicos diarios para abastecimiento local.

Exportaciones anuales millonarias

Dentro de las metas trazadas por la petrolera, se calcula que para 2032 el complejo podría generar exportaciones anuales cercanas a USD 6.000 millones. Además, durante la etapa de desarrollo se crearían unos 6.000 puestos de trabajo directos.

Desde YPF sostienen que el RIGI resulta clave para garantizar previsibilidad fiscal, aduanera y cambiaria a inversiones de largo plazo. La compañía considera que ese esquema jurídico es fundamental para sostener proyectos cuya maduración demanda más de una década.

El avance de LLL Oil se suma a otra gran apuesta energética impulsada por YPF: Argentina GNL, el plan desarrollado junto a la italiana ENI y la árabe XRG para exportar gas natural licuado desde la Argentina. Ese proyecto prevé inversiones por USD 30.000 millones y podría generar hasta 50.000 empleos.

Con ambos desarrollos en marcha, YPF busca consolidar un nuevo perfil exportador para el país, con Vaca Muerta como eje estratégico de la expansión energética argentina.