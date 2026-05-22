Una exsenadora cornejista fue designada en el Gobierno: un ministro la convocó

Mariana Zlobec terminó el 30 de abril su mandato como legisladora y un día después asumió un puesto en el Ministerio de Educación.

La dirigente radical Mariana Zlobec fue designada en un cargo en el Gobierno de Mendoza luego de finalizar su mandato como senadora provincial el pasado 30 de abril. La referente cornejista fue nombrada en el Ministerio de Educación que conduce Tadeo García Zalazar.

A través del Decreto Nº 838, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo designó a la ex senadora radical Mariana Zlobec en el cargo de Coordinadora de Juntas de Educación, en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE).

El decreto aclara que el nombramiento es efectivo desde el 1de mayo y el costo para cubrir el nuevo cargo saldrá del ahorro que implicó la reciente renuncia de la Directora de Políticas de Integración Digital, Mónica Ester Pérez.

Zlobec viene de terminar su mandato como senadora provincial el pasado 30 de abril. Previamente fue concejal de Godoy Cruz por el radicalismo y también tuvo un paso como asesora Legal y Técnica del bloque de concejales de la UCR y también en áreas del municipio.