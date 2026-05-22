La Cámara Federal Porteña rechazó excarcelar a un ex contralmirante mexicano acusado de integrar una red de contrabando de combustibles

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el rechazo a la excarcelación de Fernando Farías Laguna, el ex contralmirante de la Marina mexicana detenido en Argentina mientras era buscado por Interpol por integrar una presunta organización criminal dedicada al contrabando ilegal de hidrocarburos. El tribunal de alzada consideró que existen riesgos procesales concretos, principalmente peligro de fuga, y remarcó que el acusado habría ingresado al país utilizando documentación falsa.

La resolución fue firmada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Guillermo Farah y Roberto José Boico, quienes ratificaron la decisión del juez Julián Ercolini. Farías Laguna fue detenido el 23 de abril pasado por personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Argentina en las inmediaciones de Guatemala y Juan B. Justo, en el barrio porteño de Palermo. Sobre él pesaba una notificación roja internacional emitida a pedido de México.

Según la investigación mexicana, el exmilitar de 47 años integraba desde 2023 una estructura compuesta por funcionarios públicos, empresarios y miembros de fuerzas armadas dedicada al ingreso ilegal de combustibles desde Estados Unidos hacia México mediante maniobras de simulación comercial. El esquema consistía en declarar el combustible como “aceites”, “lubricantes” o “aditivos” para evitar controles aduaneros y evadir impuestos.

La operatoria es conocida en México como “huachicol fiscal”, una modalidad compleja de crimen organizado vinculada al contrabando de combustibles y considerada una de las principales fuentes de financiamiento de organizaciones criminales en ese país.

En el fallo al que tuvo acceso MDZ , los camaristas sostuvieron que los elementos reunidos hasta el momento indican que Farías Laguna “se habría fugado” de México y que ingresó a la Argentina “exhibiendo documentación y una identidad falsa”. Los jueces también señalaron que en el departamento temporario donde se alojaba fue hallada documentación guatemalteca presuntamente apócrifa utilizada para identificarse ante las autoridades argentinas.

Fuentes judiciales señalaron que el exmilitar mexicano cambió de abogados en los últimos días “por discrepancias en la estrategia con su defensor anterior”.

Si bien por ahora el pedido de extradición por parte de México está en trámite, el tribunal de alzada entendió que la gravedad de los hechos investigados, sumada a la falta de arraigo en el país, impide otorgarle una medida menos restrictiva que la detención. Por eso confirmó la negativa a conceder la libertad mientras avanza el trámite internacional.

La captura de Farías Laguna provocó fuerte repercusión política y judicial en México porque el ex contralmirante es señalado como uno de los presuntos líderes de una de las mayores tramas de corrupción vinculadas al tráfico ilegal de combustibles detectadas en los últimos años.