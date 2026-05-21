Terminó su mandato como senadora y ahora fue nombrada en la Fiscalía de Estado

Tras finalizar su mandato como senadora provincial el pasado 30 de abril, la dirigente peronista Mercedes Derrache fue oficializada este jueves en un cargo en la Fiscalía de Estado.

La ex legisladora tenía un cargo reservado en la Contaduría General de la provincia al que debía regresar a partir del 1 de mayo, pero el fiscal de Estado, Fernando Simón, solicitó su adscripción para que la contadora se sume a este organismo.

El nombramiento se concretó a través del Decreto Nº 830, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.

Mediante esta norma, el mandatario dejó sin efecto la reserva de empleo de Derrache en la Contaduría General de la provincia y habilitó la adscripción a la Fiscalía de Estado.

El Fiscal de Estado solicitó la adscripción de Derrache resaltando que “la profesional reúne las características y conocimiento necesarios para reforzar áreas del organismo” y agregó que la adscripción tiene el visto bueno de la contadora general Paula Allasino y del ministro de Hacienda, Víctor Fayad.

Cargo recuperado

En 2024, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó al Gobierno de Mendoza a restituir un cargo en el Estado a la entonces senadora provincial Mercedes Derrache. Desde ese momento el cargo se mantuvo en reserva hasta la finalización de su mandato de legisladora, lo que ocurrió el pasado 30 de abril.

Derrache había sido designada para desempeñar funciones en la Contaduría General de la Provincia con un cargo Clase 13 en octubre de 2010, a través de un decreto del entonces gobernador Celso Jaque. Se trataba de un puesto interino, hasta que se llamara a concurso para cubrirlo.

fernando simon fiscal de estado (6).JPG La adscripción de la ex senadora fue solicitada por el fiscal de Estado, Fernando Simón. Pachy Reynoso / MDZ

Con la llegada de Francisco “Paco” Pérez a la gobernación en diciembre de 2011, fue nombrada Contadora General Adjunta, quedando su cargo en reserva, mientras cumplía con esta función jerárquica.

A mediados de 2015, en plena transición entre las gestiones de “Paco” Pérez y de Alfredo Cornejo, se dictó el Decreto nº 1059 que modificó la planta de persona y transfirió el cargo vacante al Área Sanitaria de San Martín, dependiente del Ministerio de Salud, pero días después solicitó que se deje sin efecto la transferencia y posteriormente se revocó ese ajuste dispuesto por el decreto objetado.

En noviembre de ese año Derrache renunció al cargo de Contadora General Adjunta para reintegrarse al cargo que mantenía reservado. No obstante, mientras se encontraba de licencia médica en enero de 2016, fue dada de baja de la Administración Pública a través de una resolución del Ministerio de Hacienda, motivo por el que inició un reclamo administrativo que concluyó en la demanda ante la Suprema Corte de Justicia.

El Alto Tribunal hizo lugar al reclamo y ordenó su reincorporación al cargo de planta en la Contaduría General de la provincia, a comienzos de 2024.