Se cayó la denuncia contra Andrés Lombardi por la banca vacía en Diputados

María Belén Castillo no ratificó la denuncia contra el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, quedando sin efecto la acusación.

El conflicto por la banca vacía en la Cámara de Diputados parece haber llegado a su fin. Finalmente, la dirigente del PRO María Belén Castillo no ratificó en la Justicia la denuncia realizada contra el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, por lo que la acusación quedó sin efecto.

El reclamo se daba en el marco de la suspensión de Janina Ortiz a su cargo como legisladora, lo que derivó en que la Cámara desarrolle las sesiones con un integrante menos de lo estipulado. Castillo, quien continuaba en la lista encabezada por Ortiz, elevó primero un reclamo formal y luego una denuncia penal contra el presidente de la Cámara Baja por presunto abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público. Tras su no ratificación, la denuncia quedaría sin efecto.

Lombardi cuestionó las presentaciones en su contra, argumentando que su nombre “está y seguirá limpio, no sólo porque fue un error político y jurídico, sino también porque todas las actuaciones vinculadas a la situación de la diputada suspendida Janina Ortiz fueron realizadas en cumplimiento de decisiones institucionales votadas por más de los dos tercios del cuerpo legislativo”.

Lombardi sostuvo que la suspensión de Ortiz fue una decisión votada por más de dos tercios del Cuerpo, algo que también recordó el diputado Lucas Ilardo en la jornada de ayer, cuando los legisladores expresaron su rechazo a la denuncia. Ni siquiera el PRO mendocino acompañó el reclamo de la denunciante.

diputados mendoza La Cámara de Diputados expresó su rechazo a la denuncia contra Andrés Lombardi. Diputados Mendoza