De cuánto será la millonaria "oportunidad" financiera que recibirá Mendoza de Nación

El Gobierno Nacional autorizó un adelanto de coparticipación por hasta $400.000 millones. El anticipo financiero alcanza a 12 provincias , entre las que se encuentra Mendoza . Si bien el monto que se otorgará a cada jurisdicción lo definirá la Secretaría de Hacienda, desde el Gobierno provincial confirmaron que solicitarán un monto de $130.000 millones para financiarse a una tasa más baja que en el mercado actual.

A través del Decreto Nº 219/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei dispuso que el Ministerio de Economía otorgue un anticipo financiero por hasta $400.000 millones a cada una de las 12 provincias detalladas en la norma.

La medida establece que estos fondos deberán ser reintegrados dentro del ejercicio fiscal 2026 a través de retenciones automáticas sobre la coparticipación que recibe cada una de las provincias. Pero lo más significativo es que estos desembolsos tendrán una tasa de interés nominal anual del 15%, muy por debajo de las cifras que actualmente se manejan en el mercado para acceder a créditos.

Según indicó a MDZ el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, el motivo de los $130.000 millones serán para cancelar por un lado amortizaciones de deuda previstas para junio de este año, los cuales rondan los $50.000 millones, pero también para recuperar $80.000 millones que ya se desembolsaron en marzo para cancelar deuda.

Fayad descartó que el eventual anticipo de coparticipación que desembolse el Gobierno nacional vaya a ser destinado por la provincia para gastos corrientes.

"Es una oportunidad que el Gobierno Provincial quiere aprovechar, no se trata de un salvataje", señaló el ministro de Hacienda. En este sentido, insistió en que el 15% de interés es completamente conveniente para el Estado provincial, si se compara con el 35% de tasas que están rondando en el resto del mercado.

Además, quedaía también por debajo de la inflación.

De cuánto será el anticipo para Mendoza

El decreto del Gobierno nacional establece que el monto a otorgar a cada provincia lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Aclara que el desembolso se realizará “conforme a la capacidad de repago de cada provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ministro de Economía; y el gobernador Alfredo Cornejo, en el Foro de Inversiones de Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ

De esta manera, la Secretaría de Hacienda será la encargada de disponer las condiciones de desembolsos a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones para determinarlos.

Si bien todavía no hay estimaciones ni precisiones sobre los montos que destinarán a cada provincia, desde el Gobierno de Mendoza ya analizan solicitar alrededor de $130.000 millones de anticipo financiero.

En el Ministerio de Hacienda ven esta maniobra como una posibilidad de obtener recursos y financiamiento a una tasa mucho más baja de lo que ofrece el mercado. Estos anticipos de Nación tendrán un interés nominal anual del 15%, mientras que en el mercado nacional, la provincia podría obtener una tasa cercana al 35%, bastante más alta que la que ofrece la Nación.

Situación macroeconómica compleja

Todos estos movimientos se dan en medio de una baja notable de la recaudación local y de la recepción de recursos de la coparticipación. Como ya adelantó MDZ este fin de semana, los recursos de la coparticipación federal de impuestos -de origen nacional- para Mendoza cayeron un 5,2% en términos reales, profundizando el recorte que ya venía marcándose en los dos primeros meses del año.

La caída de marzo llegó tras dos meses negativos tanto en lo que ha sido la recaudación nacional de impuestos como el IVA y también Ganancias (que representan uin 94% de la masa coparticipable). Ante esto, la caída en términos reales del primer trimestre en Mendoza fue del 7%, situándose como una de las jurisdicciones con una merma alta de dinero.

Según el Iaraf, la explicación de la caída de la coparticipación en marzo se debe "principalmente a la disminución real interanual del 12,7% de la recaudación del impuesto a las ganancias, mientras que el IVA también mostró una variación negativa, del 4%".

Desde el ministerio de Hacienda de la provincia, indicaron además que "es muy complejo transitar un año de incremento de demanda de servicios púbicos cuando la caída de coparticipación alcanza esta magnitud".

Si bien marcaron que en otras condiciones similares se había ajustado el plan de obras públicas, en este caso ponderaron el fondo del resarcimiento por los perjuicios por la promoción industrial, y expresaron que ha permitido "mantener el nivel de obra pública incluso llevarlo a niveles record y usarlo como política contracíclica".

"En situaciones similares la reacción natural hubiera sido ajustar el plan de obras dado que en materia de gastos ya se han hecho los ajustes más significativos. Somos la segunda provincia con menor gasto público per cápita", agregaron.