Desplome: en 2 meses, Mendoza recibió $37.000 millones menos de coparticipación

El comienzo del 2026 no ha sido para nada auspicioso a nivel nacional por un desplome de la recaudación de impuestos, que ha impactado de sobremanera en los recursos que recibe Mendoza y el resto de las provincias por la Coparticipación federal de impuestos.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), febrero profundizó la caída de la recaudación nacional en un 7,4% en términos reales (comparado a febrero del 2025) en base al Impuesto al Valor Agregado ( IVA ) y también de Impuestos a las Ganancias, entre otros. Esto se tradujo en una baja del 8,8% real -descontando el proceso inflacionario- en el reparto de la coparticipación, lo que pegó de lleno en las finanzas de las jurisdicciones.

Pero hay un dato desagregado del informe del Iaraf que es revelador para Mendoza, y lo difundió el presidente del organismo, Nadin Argañaraz: solamente en el acumulado del 2026 (enero y febrero), Mendoza perdió $37.073 milllones en términos reales, comparado con el primer bimestre del 2025.

¿A cuánta plata equivale la caída interanual de las transferencias automáticas nacionales a provincias y CABA del primer bimestre de 2026? La caída real de la recaudación coparticipable derivó en una caída de las transferencias automáticas a provincias. En efecto, dada una… pic.twitter.com/0flcKqSIgH

Esto tiene una traducción aún más fuerte, que marca que el Estado Provincial recibió $18.068 menos por cada mendocino, en el cálculo per cápita.

"La caída real de la recaudación coparticipable derivó en una caída de las transferencias automáticas a provincias. En efecto, dada una inflación supuesta del 2,8% para el mes de febrero, las transferencias automáticas nacionales totales habrían descendido un 7,2% real interanual durante el primer bimestre", señaló Argañaraz.

MDZ consultó al ministro de Hacienda, Víctor Fayad, que agregó mayores datos, al indicar que la caída de la coparticipación -a causa de un desplome particularmente del IVA- "equivale a cerca del 10% menos en términos reales" si se compara con el mismo bimestre pero del 2023.

Víctor Fayad (5).JPG Maximiliano Ríos/MDZ

Agregó que en Mendoza "hemos recibido $9.000 millones menos por mes si se compara contra el año pasado; y $22.000 millones menos por mes si se compara con 2023".

"Es preocupante, nos erosiona el superávit", lanzó Fayad.

Se profundiza la caída del consumo en Argentina

El informe del Iaraf pone en énfasis cómo ha disminuido el consumo en Argentina, lo que refleja básicamente la caída del IVA. La Dirección Nacional de Asuntos Provinciales especificó que la caída de la coparticipación neta en febrero "se deber principalmente a la disminución real interanual del 13% del IVA, mientras que el impuesto a las ganancias también mostró una variación negativa, del 0,8%".

"En conjunto, la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una baja real interanual del 8,3%", agregaron.

image

Al igual que en enero, una de las principales causas de esta baja de recaudación de IVA sería, según el análisis del Iaraf, a raiz del impacto en la recaudación "proveniente de Aduana (IVA DGA) y de la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto".

Tal como se aprecia en el cuadro, la caída de recaudación del IVA comenzó en septiembre del año pasado con un -0,4% en términos reales; y se profundizó mes a mes: noviembre (-3,7%), diciembre (-4,5%), enero (-12,1%) y febrero (-13%).

En tanto, Impuesto a las Ganancias también cayó, pero fue un -0,8% en términos reales en febrero. En enero, la caída había sido de -0,2%.

Como resultado, la recaudación conjunta de IVA más Ganancias "encadena un segundo mes con reducción real interanual mensual de caída de recaudación, con una baja real interanual de 8,3% en febrero", dice el Iaraf. Resulta importante recordar que la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta.

Cayó Mendoza y el resto de las provincias

Al analizar la evolución de las transferencias automáticas por jurisdicción, se observa que todas registraron variaciones reales negativas. En el caso de Mendoza, la caída fue del -8%, por encima de la caída promedio, que fue del -7,4%.

image

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Rioja y Santa Cruz fueron las que reflejaron la mayor caída (-8,6%). Del otro lado, Salta tuvo la menor caída (-3,6%), seguido por Tucumán, con un -5,2% y Catamarca, con el -5,8%.