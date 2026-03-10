"Una autopista para inversiones", la sintonía política y el entusiasmo italiano por Mendoza

La provincia de Mendoza se convirtió en una de las primeras paradas oficiales de Fabrizio Nicoletti, flamante embajador de Italia en Argentina. En el marco de las celebraciones vendimiales, el diplomático pasó por la provincia para reafirmar el mensaje de sintonía política que transmiten Giorgia Meolini y Javier Milei y explicó el rol clave que tuvo su nación en el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur .

La visita del diplomático -con una vasta trayectoria, principalmente en Medio Oriente- también fue la excusa para distinguir a la empresaria gastronómica mendocina Beatriz Barbera con la Ordine della Stella d'Italia, una mención honorífica de la República Italiana por sus méritos en el deporte y la promoción de la cultura italiana, que justamente fue promovida por su embajada y por Giuseppe D'Agosto, cónsul general en Mendoza.

Más allá de la relación histórica que tienen ambos países, Argentina alberga la comunidad italiana más numerosa del mundo fuera de Italia, un hecho que también se refleja en la estructura diplomática. “Tenemos nueve consulados en el país: seis consulados generales, un consulado y dos agencias consulares, además de una red muy amplia de cónsules honorarios”, explicó el diplomático.

Ese peso también tiene representación política en Roma. “Tenemos dos miembros del Parlamento italiano elegidos en Argentina que representan a América del Sur y que viven aquí”, agregó.

Y esa cercanía, hoy está más evidente que nunca, sobre todo por la coincidencia política entre Giorgia Meloni y Javier Milei. Esto, de acuerdo a la lectura de Nicoletti, podría facilitar una agenda bilateral más ambiciosa. En ese sentido, recordó que recientemente se firmó un plan de acción conjunto que establece objetivos hasta el final de la década.

“Italia y Argentina comparten un plan de acción 2025–2030 firmado por los presidentes. Ahora nuestra responsabilidad es cumplirlo”, mencionó. Según el embajador, esa hoja de ruta incluye cooperación en diversos campos, desde el desarrollo económico hasta la investigación científica, la educación y la innovación tecnológica.

El diplomático señaló que la coincidencia política también implica un desafío. “Es un honor, pero también una responsabilidad, porque los líderes fijan las prioridades y después somos nosotros quienes tenemos que hacer que las cosas sucedan”.

La posición de Italia en el contexto geopolítico actual

Pero más allá de la buena relación entre los líderes, la mirada de Italia hacia Sudamérica y Argentina como socios comerciales no es casual y responde al impacto que han tenido los sucesos geopolíticos de los últimos años.

Durante la charla Nicoletti marcó como un punto de inflexión para la política exterior europea la invasión rusa a Ucrania. De acuerdo a su análisis, ese conflicto generó cambios profundos en el escenario global y obligó a Europa a replantear algunas de sus alianzas estratégicas.

Para Roma, explicó, los pilares estratégicos son la Unión Europea, la OTAN y lo que definió como el “Gran Mediterráneo”, una región ampliada que incluye Medio Oriente, el Golfo y parte de Asia meridional.

“La invasión creó ondas que repercuten en todo el mundo. Una de esas consecuencias fue acercar aún más a Europa y América Latina, porque compartimos los mismos valores: democracia y libertad”, sostuvo.

El diplomático recordó que la Constitución italiana establece que el país “repudia la guerra como instrumento de resolución de controversias internacionales”, pero remarcó que Italia tiene muy claro su posicionamiento dentro del sistema internacional.

EMBAJADOR DE ITALIA 2

Los cambios en el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Lo mencionado anteriormente fue fundamental para que Italia cambie su postura sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Si bien aún el tratado se encuentra en instancias institucionales y falta para su eventual implementación, la posición italiana fue clave para que avance, luego de décadas de negociación.

El embajador reconoció que Italia durante muchos años se mostró reticente al acuerdo. “Durante décadas Italia estuvo totalmente en contra”, admitió. Sin embargo, explicó que el nuevo contexto internacional modificó esa postura. “La invasión de Ucrania cambió el marco global. También influyó la política de aranceles y la necesidad de buscar nuevos mercados”, señaló.

En ese proceso, mientras los agricultores fueron los que mostraron mayor resistencia, el sector industrial italiano tuvo un rol importante. “Italia es un país exportador y el sector industrial levantó la voz”, explicó. El gobierno de Giorgia Meloni decidió entonces revisar la posición tradicional del país. “La primera ministra es una persona muy pragmática. Entendió que el mundo había cambiado y que Italia necesitaba una nueva perspectiva”.

Economías complementarias: materias primas y valor agregado

Uno de los argumentos más repetidos por el diplomático fue la idea de que las economías europea y sudamericana -y particularmente la italiana y la argentina- son complementarias y no competitivas. “Italia prácticamente no tiene materias primas. Importa muchos recursos y agrega valor industrial”, señaló.

En ese escenario, nuestro país se presenta como “un socio natural”. “Argentina produce muchas de las materias primas que nosotros necesitamos, mientras que Italia exporta maquinaria, tecnología y productos industriales”, enumeró Nicoletti.

Por tal motivo, el embajador considera que el acuerdo comercial podría generar beneficios para ambas partes. “Hay espacio para todos. Lo que Italia no importe, lo importará otro país europeo. Por eso es una oportunidad muy grande tanto para el Mercosur como para la Unión Europea”, destacó.

EMBAJADOR DE ITALIA 3

Qué busca Italia en Argentina

“Argentina está recorriendo un camino hacia la estabilidad y eso los empresarios italianos lo ven como una autopista para las inversiones”, fue una de las frases más llamativas que pronunció Nicoletti durante la charla. Al momento de ser consultado sobre los productos o servicios más buscados por Italia dentro de la matriz argentina señaló energía, especialmente el desarrollo de recursos no convencionales, pican en punta.

“Hay un gran interés italiano en el sector energético argentino, particularmente en Vaca Muerta”, afirmó. Sin embargo, aclaró que el perfil empresarial italiano está marcado sobre todo por las pequeñas y medianas empresas.

Según el embajador, estas empresas tienen una característica distintiva: su capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas oportunidades. “Cuando las pymes italianas ven una oportunidad llegan rápido. Pero necesitan estabilidad económica, seguridad jurídica y reglas claras”, reconoció.

Mendoza en la agenda italiana

Durante su visita a la provincia, Fabrizio Nicoletti también destacó el potencial económico y cultural de Mendoza, así como la fuerte presencia de descendientes de italianos. “Mendoza tiene una comunidad de origen italiano muy importante y un gran dinamismo productivo”, afirmó.

La vitivinicultura, el desarrollo industrial y el perfil exportador de la provincia la convierten, según el embajador, en un destino atractivo para la cooperación bilateral. “Si todo sigue bien, estoy convencido de que llegarán muchas más inversiones italianas”, sostuvo.

Finalmente, destacó el valor del intercambio cultural y educativo para fortalecer la relación entre ambos países. “Es muy importante que los jóvenes argentinos, especialmente los ítalo-argentinos, puedan estudiar en Italia, hacer intercambios o acceder a dobles titulaciones. Eso no solo une nuestras culturas, también facilita el desarrollo económico”, destacó.

EMBAJADOR DE ITALIA 1

Mucho más que negocios

Además del comercio y las inversiones, el plan de acción bilateral también contempla un fuerte componente de cooperación en ciencia, tecnología y educación. El embajador mencionó como ejemplo reciente un acuerdo firmado entre el Instituto Superior de Sanidad de Italia y el Ministerio de Salud argentino. “Ese convenio va a fortalecer la investigación médica entre ambos países”, puntualizó.

Otra de las iniciativas en discusión es el reconocimiento mutuo de títulos universitarios, una medida que facilitaría la movilidad académica. “Queremos intercambiar estudiantes y profesores, impulsar la investigación conjunta y favorecer la internacionalización de las universidades”, completó.