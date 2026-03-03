La plataforma de inversiones fintech DolarApp suma socios y cambia su nombre a ARQ

La fintech DolarApp anunció su transformación en ARQ , una evolución estratégica que amplía su propuesta de valor más allá de las finanzas internacionales y la posiciona como una plataforma de inversiones integral para invertir, gastar y acceder a crédito en la Argentina y la región.

El cambio de marca llega acompañado por la llegada de capitales. La compañía recibió US$ 70 millones de inversión por parte de fondos de primera línea como Sequoia Capital, Founders Fund —el fondo fundado por Peter Thiel— y Kaszek, liderado por los argentinos Hernán Kazah y Nicolás Szekasy.

La empresa, que acaba de superar los US$10.000 millones en volumen anualizado de transacciones, ya cuenta con más de 2 millones de clientes a nivel global y busca consolidar su crecimiento con nuevas soluciones financieras orientadas al día a día.

A tres años de su lanzamiento, la firma decidió que su nombre original había quedado limitado frente al alcance actual del negocio. “Ayudamos a nuestros usuarios a gastar internacionalmente con tasas de conversión justas y a recibir pagos del exterior con la simplicidad de una cuenta local. Pero estamos construyendo mucho más que finanzas transfronterizas”, explicó Fernando Terrés, cofundador y CEO.

Con ARQ, la plataforma integra cuentas en pesos, dólares y euros digitales, permite enviar y recibir pagos internacionales, ofrece tarjetas para viajes y compras online, suma herramientas de inversión y desarrolla una propuesta de crédito que incluye la nueva tarjeta metálica Prestige, orientada a clientes de perfil global.

Una apuesta al segmento financiero premium

Durante la última década, fintechs como Mercado Pago y Nubank se convirtieron en la puerta de entrada al sistema financiero para millones de personas no bancarizadas en América Latina. Sin embargo, el segmento de profesionales de altos ingresos y usuarios con movilidad internacional continuó dependiendo en gran medida de la banca tradicional.

Ese escenario comenzó a modificarse con la adopción de stablecoins como infraestructura más eficiente para pagos globales. ARQ se posicionó rápidamente como una alternativa para consumidores afluentes que operan en múltiples monedas.

En su último reporte anual, Stripe destacó a DolarApp —hoy ARQ— como uno de los principales socios en la categoría y un caso relevante de uso real y escalable de stablecoins en América Latina.

Los cofundadores Fernando Terrés (CEO), Zach Garman (CPO) y Álvaro Correa (COO) formaron parte del equipo ejecutivo de Revolut, donde lideraron áreas vinculadas a remesas, productos premium y criptoactivos.

La compañía comenzó a operar en México en 2022 y luego se expandió a la Argentina y Colombia, para desembarcar más recientemente en Brasil. El foco actual está puesto en consolidar su posicionamiento en el mercado argentino, donde busca convertirse en una solución integral para las finanzas cotidianas, combinando inversión, consumo y crédito en una misma plataforma.

Con la nueva identidad y el respaldo de inversores globales, ARQ apuesta a capturar una porción creciente del segmento financiero premium en la región, en un contexto donde la digitalización, la multimoneda y la movilidad internacional redefinen las reglas del sistema financiero tradicional.