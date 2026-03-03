El nuevo sistema del Banco Central para cobrar cuotas de préstamos por transferencia

El Banco Central confirmó que lanzará un nuevo sistema para cobrar cuotas de préstamos por transferencia inmediata.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes la creación de una nueva modalidad para el cobro de cuotas de préstamos personales denominada Cobro con Transferencia (CCT), que estará disponible a partir del 31 de agosto de 2026. La iniciativa busca modernizar los pagos de créditos, aportando mayor seguridad, transparencia y eficiencia al sistema financiero argentino.

Según el comunicado oficial, el mecanismo de Cobro con Transferencia utiliza la infraestructura de transferencias inmediatas del sistema bancario para permitir que las entidades —ya sean bancos tradicionales o proveedores no financieros de crédito (como fintechs)— puedan debitarlas cuotas automáticamente desde la cuenta donde se acreditó el préstamo, siempre con el consentimiento previo y explícito del usuario.

Cómo funcionará el nuevo método del Banco Central El diseño del CCT incorpora varias reglas clave con el objetivo de proteger al cliente y evitar prácticas abusivas:

Las cuotas deberán ser fijas e iguales durante toda la duración del contrato.

El monto de la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del deudor al momento de otorgar el crédito, para prevenir el sobreendeudamiento.

El sistema contempla un máximo de tres intentos de cobro por cada cuota vencida: uno inicial y dos reintentos a las 48 y 96 horas si fuera necesario.

El cliente deberá brindar su consentimiento explícito, por única vez, para habilitar el débito de las cuotas.

Antes de cada débito, el prestamista deberá notificar al cliente por medios electrónicos un día hábil antes de que el cargo se efectúe.

El usuario tendrá la posibilidad de revocar el consentimiento de forma inmediata tanto con el prestamista como con el proveedor de la cuenta a debitar. Según la normativa, la responsabilidad ante casos de fraude recaerá en el prestamista, lo que incentiva prácticas más responsables y controles más rigurosos.

Otros sistemas que mira como ejemplo el Banco Central El BCRA tomó como referencia mecanismos existentes en otros países, como el Pix automático en Brasil, el AutoPay en India o el PayTo en Australia, para diseñar el sistema local de CCT.