Con los mercados convulsionados, el dólar se disparó y subió $20 este martes

Mientras sobrevuelan las bombas en Medio Oriente , los mercados caen con fuerza y el petróleo sube 8 por ciento. Así, el dólar tuvo una jornada convulsionada con subas marcadas y una tendencia al alza distinta a la que se había mostrado en el inicio de la semana.

El dólar oficial cerró el día martes a $1385 para la compra y $1435 para la venta, con una distancia de $20 mayor a la del cierre del pasado lunes consolidando así una de las subas más altas de la última semana.

El dólar al público es ofrecido con alza de 20 pesos, detrás del incremento de precio en el mercado mayorista. La misma tendencia sufrió este lunes el dólar blue .

La tensión en los mercados se da producto del impacto internacional y global mientras las bombas atacan a Medio Oriente y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negara a dialogar con Irán marcando que ya es "demasiado tarde" para iniciar negociaciones o charlas. A su vez, especialistas y hasta en el mismo gobierno argentino analizan los impactos en los costos que este conflicto mundial podría tener para los argentinos.

De todas formas, desde YPF confirmó hoy su presidente Horacio Marín que no habría cambios bruscos en cuanto a los precios.

El dólar blue hoy en medio del conflicto global

Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también experimentó subas marcadas en la jornada de este martes. El paralelo cerró a $1405 para la compra y $1425 para la venta. Así, aumentó cinco pesos respecto del cierre del día lunes.

El BCRA, este martes, encadenó 40 ruedas operativas con compras en el mercado.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.426,50 para la venta y $1.375,51 para la compra.