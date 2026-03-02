El dólar volvió a bajar tras el discurso de Javier Milei y la tensión en Medio Oriente

Luego de un eufórico discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y en medio de un escenario mundial de incertidumbre y tensión por el conflicto en Medio Oriente , el dólar tuvo movimientos al alza y luego a la baja este lunes.

En primer momento, el dólar oficial se disparó y llegó a cotizar $1430 subiendo $10 respecto de la cotización del día viernes. Sin embargo, pasado el mediodía, la moneda estadounidense cayó y volvió a establecerse en los $1365 para la compra y $1415 para la venta.

Mientras tanto, el dólar blue también presentó distintas cotizaciones durante la jornada, aunque terminó perforando los valores registrados el pasado viernes.

El escenario de los movimientos del dólar está anclado, sobre todo, a lo que ocurre en el plano internacional mientras dura la tensión en Oriente Medio tras los bombardeos de Irán. Durante este lunes se disparó el precio del petróleo y cayeron las bolsas de todo el mundo por este conflicto global.

A su vez, los analistas miraban de cerca el comportamiento de la moneda luego de las declaraciones del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. Hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que seguirá comprando dólares en la medida en que no se comprometa la estabilidad del tipo de cambio, ratificó el esquema de bandas y anticipó que la inflación de febrero estará por debajo del 2,9% de enero.

“Hoy estamos comprando (reservas) entre cinco y seis veces lo que nos comprometimos con el FMI. Buscamos que haya poca volatilidad. Si salís a ponerle un piso, los que venden no venden porque saben que puede subir”, explicó.

Caputo sostuvo: “Nadie quiere ver un dólar a $1.100, pero no le podemos poner piso. Vamos a seguir con la misma dinámica”.

El dólar blue hoy

Al igual que el oficial, el dólar blue hoy volvió a bajar respecto de la cotización que se registró el viernes. Si bien durante la mañana inició con una leve suba, cerró la jornada a $1400 para la compra y $1420 para la venta, bajando $10 en total.

Por su parte, el dólar MEP cotiza a 1417 pesos para la compra y a 1419 para la venta.