A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue tras el discurso de Javier Milei

El dólar oficial tiene algunos movimientos tras el picante discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones.

El dólar oficial aumentó $15 y actualmente cotiza a $1.435 para la venta. Por su parte, el dólar blue no ha tenido variaciones y cotiza a $1.425. Esto se da en el contexto del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones. En el mismo fue muy duro con la oposición y aclaró que prometió tratar 90 reformas en 2026.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.427 y el contado con liqui a $1.472.

El discurso de Javier Milei

Javier Milei abrió este 1 de marzo el período de sesiones ordinarias del Congreso correspondiente a 2026. Fue la tercera vez que encabezó esta ceremonia desde que asumió el cargo. El discurso llegó en un contexto legislativo atravesado por avances significativos para el oficialismo, pero también por tensiones crecientes con la oposición, especialmente en torno al uso del veto presidencial.

Durante su discurso, el presidente aseguró que el Parlamento tendrá actividad todos los meses, y a lo largo del año aseguró que se debatirán 90 reformas con el fin de modificar la "arquitectura jurídico-institucional" del país.